Дрон снова нарушил движение в аэропорту Осло в Норвегии
Киев • УНН
Аэропорт Осло временно приостановил посадку самолетов после сообщения о появлении дрона. Один или несколько самолетов ждали в воздухе, но ни один не улетел в альтернативные аэропорты.
Норвежский аэропорт Осло в Норвегии временно приостановил одну или несколько посадок в понедельник утром после сообщения о появлении дрона вблизи аэропорта, сообщила компания-оператор Avinor, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Один или несколько самолетов ждали в воздухе до прояснения ситуации. Ни один самолет не улетел в альтернативные аэропорты", - сообщил представитель Avinor.
Норвежское информационное агентство со ссылкой на полицию сообщило, что около полуночи было получено сообщение о том, что пилот Norwegian Air, по его мнению, видел от трех до пяти дронов во время захода на посадку в аэропорту.
Avinor заявил, что дальнейших сбоев в воздушном движении не было.
NTB со ссылкой на полицию сообщило, что наблюдение остается неподтвержденным.
Дополнение
В последние недели европейская авиация неоднократно оказывалась в хаосе из-за появления беспилотников и вторжений с воздуха, в том числе в аэропортах Копенгагена, Осло и Мюнхена.