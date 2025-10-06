$41.230.05
48.380.12
ukenru
06:06 • 11445 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 11205 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 22722 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 53025 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 71122 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 87107 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 157244 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 123769 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109988 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 147222 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дрон снова нарушил движение в аэропорту Осло в Норвегии

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Аэропорт Осло временно приостановил посадку самолетов после сообщения о появлении дрона. Один или несколько самолетов ждали в воздухе, но ни один не улетел в альтернативные аэропорты.

Дрон снова нарушил движение в аэропорту Осло в Норвегии

Норвежский аэропорт Осло в Норвегии временно приостановил одну или несколько посадок в понедельник утром после сообщения о появлении дрона вблизи аэропорта, сообщила компания-оператор Avinor, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Один или несколько самолетов ждали в воздухе до прояснения ситуации. Ни один самолет не улетел в альтернативные аэропорты", - сообщил представитель Avinor.

Норвежское информационное агентство со ссылкой на полицию сообщило, что около полуночи было получено сообщение о том, что пилот Norwegian Air, по его мнению, видел от трех до пяти дронов во время захода на посадку в аэропорту.

Avinor заявил, что дальнейших сбоев в воздушном движении не было.

NTB со ссылкой на полицию сообщило, что наблюдение остается неподтвержденным.

Дополнение

В последние недели европейская авиация неоднократно оказывалась в хаосе из-за появления беспилотников и вторжений с воздуха, в том числе в аэропортах Копенгагена, Осло и Мюнхена.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Мюнхен
Копенгаген
Норвегия