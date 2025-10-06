Дрон знову порушив рух в аеропорту Осло в Норвегії
Київ • УНН
Аеропорт Осло тимчасово призупинив посадку літаків після повідомлення про появу дрона. Один чи кілька літаків чекали в повітрі, але жоден не полетів до альтернативних аеропортів.
Норвезький аеропорт Осло у Норвегії тимчасово призупинив одну чи кілька посадок у понеділок вранці після повідомлення про появу дрону поблизу аеропорту, повідомила компанія-оператор Avinor, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
"Один чи кілька літаків чекали у повітрі до прояснення ситуації. Жоден літак не полетів до альтернативних аеропортів", - повідомив представник Avinor.
Норвезьке інформаційне агентство з посиланням на поліцію повідомило, що близько опівночі було отримано повідомлення про те, що пілот Norwegian Air, на його думку, бачив від трьох до п'яти дронів під час заходу на посадку в аеропорту.
Avinor заявив, що подальших збоїв у повітряному русі не було.
NTB із посиланням на поліцію повідомило, що спостереження залишається непідтвердженим.
Доповнення
В останні тижні європейська авіація неодноразово опинялася в хаосі через появу безпілотників та вторгнень з повітря, у тому числі в аеропортах Копенгагена, Осло та Мюнхена.