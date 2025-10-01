$41.140.18
Дрон снова заметили вблизи аэропорта в Норвегии

Киев • УНН

 • 844 просмотра

В Норвегии вблизи аэропорта Брённёйсунд зафиксировали дрон, что произошло через день после наблюдения дрона возле нефтегазового месторождения Слейпнир. Это уже второй случай обнаружения дрона вблизи этого аэропорта за последние дни.

Дрон снова заметили вблизи аэропорта в Норвегии

В Норвегии накануне вечером снова фиксировали дрон - на этот раз вблизи аэропорта Брённёйсунд, всего через день после сообщений о дроне в районе нефтегазового месторождения Слейпнир, пишет УНН со ссылкой на VG.

Детали

Полицию вызвали после сообщения о новом дроне во вторник вечером.

"Мы искали их. Мы получили сообщения о дронах возле аэропорта, настолько близко, что их могла видеть вышка", – сообщил Кай Эриксен, руководитель операций в полицейском округе Нурланн, газете Brønnøysunds Avis.

Газета сообщает, что полиция получила сообщение о наблюдении в 20:17 по местному времени.

"Мы также наблюдали дрон, но не нашли ни его, ни человека или людей, которые им управляли", – сообщил Эриксен VG.

Он сообщил, что дрон был замечен в воздухе.

"Он довольно быстро удалился. Согласно последнему сообщению с вышки, он летел на северо-восток", - отметил он.

Это уже второй случай обнаружения дрона вблизи аэропорта за последние дни. В воскресенье дрон также был замечен в запретной зоне аэропорта Брённёйсунд, сообщил представитель авиакомпании Avinor.

Пассажирский самолет развернули в небе Норвегии из-за обнаружения дрона29.09.25, 09:51 • 2437 просмотров

Пресс-секретарь Каролин Педерсен из Avinor сообщит об этом в пресс-релизе.

"Аэропорт закрывается на ночь, и ожидается, что утром работа продолжится в обычном режиме", – написала пресс-секретарь Avinor Каролин Педерсен VG.

Это произошло всего через день после того, как сотрудники на месторождении Слейпнир в Норвегии сообщили, что также наблюдали дрон, что подтвердил VG менеджер по операциям в полиции Роджер Литлатун.

Дополнение

В последние недели было несколько случаев обнаружения дронов в норвежских аэропортах, что привело, в частности, к закрытию аэропорта Осло Гардермуэн. Несколько случаев обнаружения дронов также было зафиксировано в Дании, как в аэропорту Копенгагена Каструп, так и на военных объектах.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дания
Норвегия