Дрон снова заметили вблизи аэропорта в Норвегии

В Норвегии накануне вечером снова фиксировали дрон - на этот раз вблизи аэропорта Брённёйсунд, всего через день после сообщений о дроне в районе нефтегазового месторождения Слейпнир, пишет УНН со ссылкой на VG.

Детали

Полицию вызвали после сообщения о новом дроне во вторник вечером.

"Мы искали их. Мы получили сообщения о дронах возле аэропорта, настолько близко, что их могла видеть вышка", – сообщил Кай Эриксен, руководитель операций в полицейском округе Нурланн, газете Brønnøysunds Avis.

Газета сообщает, что полиция получила сообщение о наблюдении в 20:17 по местному времени.

"Мы также наблюдали дрон, но не нашли ни его, ни человека или людей, которые им управляли", – сообщил Эриксен VG.

Он сообщил, что дрон был замечен в воздухе.

"Он довольно быстро удалился. Согласно последнему сообщению с вышки, он летел на северо-восток", - отметил он.

Это уже второй случай обнаружения дрона вблизи аэропорта за последние дни. В воскресенье дрон также был замечен в запретной зоне аэропорта Брённёйсунд, сообщил представитель авиакомпании Avinor.

Пресс-секретарь Каролин Педерсен из Avinor сообщит об этом в пресс-релизе.

"Аэропорт закрывается на ночь, и ожидается, что утром работа продолжится в обычном режиме", – написала пресс-секретарь Avinor Каролин Педерсен VG.

Это произошло всего через день после того, как сотрудники на месторождении Слейпнир в Норвегии сообщили, что также наблюдали дрон, что подтвердил VG менеджер по операциям в полиции Роджер Литлатун.

Дополнение

В последние недели было несколько случаев обнаружения дронов в норвежских аэропортах, что привело, в частности, к закрытию аэропорта Осло Гардермуэн. Несколько случаев обнаружения дронов также было зафиксировано в Дании, как в аэропорту Копенгагена Каструп, так и на военных объектах.