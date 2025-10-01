Дрон знову помітили поблизу аеропорту у Норвегії

У Норвегії напередодні ввечері знову фіксували дрон - цього разу поблизу аеропорту Брьонньойсунд, усього через день після повідомлень про дрон у районі нафтогазового родовища Слейпнір, пише УНН з посиланням на VG.

Деталі

Поліцію викликали після повідомлення про новий дрон у вівторок увечері.

"Ми шукали їх. Ми отримали повідомлення про дрони біля аеропорту, настільки близько, що їх могла бачити вежа", – повідомив Кай Еріксен, керівник операцій в поліцейському окрузі Нурланн, газеті Brønnøysunds Avis.

Газета повідомляє, що поліція отримала повідомлення про спостереження о 20:17 за місцевим часом.

"Ми також спостерігали дрон, але не знайшли ні його, ні людину чи людей, які ним керували", – повідомив Еріксен VG.

Він повідомив, що дрон був помічений у повітрі.

"Він досить швидко віддалився. Згідно з останнім повідомленням з вежі, він летів на північний схід", - зазначив він.

Це вже другий випадок виявлення дрона поблизу аеропорту за останні дні. У неділю дрон також був помічений у забороненій зоні аеропорту Брьонньойсунд, повідомив речник авіакомпанії Avinor.

Пасажирський літак розвернули в небі Норвегії через виявлення дрона

Прес-секретар Каролін Педерсен із Avinor повідомить про це у прес-релізі.

"Аеропорт закривається на ніч, і очікується, що зранку робота триватиме у звичайному режимі", – написала прессекретар Avinor Каролін Педерсен VG.

Це сталося всього через день після того, як співробітники на родовищі Слейпнір у Норвегії повідомили, що також спостерігали дрон, що підтвердив VG менеджер з операцій у поліції Роджер Літлатун.

Доповнення

В останні тижні було кілька випадків виявлення дронів у норвезьких аеропортах, що призвело зокрема до закриття аеропорту Осло Гардермуен. Декілька випадків виявлення дронів також було зафіксовано в Данії, як в аеропорту Копенгагена Каструп, так і на військових об'єктах.