Дрон знову помітили поблизу аеропорту у Норвегії
Київ • УНН
У Норвегії поблизу аеропорту Брьонньойсунд зафіксували дрон, що сталося через день після спостереження дрона біля нафтогазового родовища Слейпнір. Це вже другий випадок виявлення дрона поблизу цього аеропорту за останні дні.
У Норвегії напередодні ввечері знову фіксували дрон - цього разу поблизу аеропорту Брьонньойсунд, усього через день після повідомлень про дрон у районі нафтогазового родовища Слейпнір, пише УНН з посиланням на VG.
Деталі
Поліцію викликали після повідомлення про новий дрон у вівторок увечері.
"Ми шукали їх. Ми отримали повідомлення про дрони біля аеропорту, настільки близько, що їх могла бачити вежа", – повідомив Кай Еріксен, керівник операцій в поліцейському окрузі Нурланн, газеті Brønnøysunds Avis.
Газета повідомляє, що поліція отримала повідомлення про спостереження о 20:17 за місцевим часом.
"Ми також спостерігали дрон, але не знайшли ні його, ні людину чи людей, які ним керували", – повідомив Еріксен VG.
Він повідомив, що дрон був помічений у повітрі.
"Він досить швидко віддалився. Згідно з останнім повідомленням з вежі, він летів на північний схід", - зазначив він.
Це вже другий випадок виявлення дрона поблизу аеропорту за останні дні. У неділю дрон також був помічений у забороненій зоні аеропорту Брьонньойсунд, повідомив речник авіакомпанії Avinor.
Прес-секретар Каролін Педерсен із Avinor повідомить про це у прес-релізі.
"Аеропорт закривається на ніч, і очікується, що зранку робота триватиме у звичайному режимі", – написала прессекретар Avinor Каролін Педерсен VG.
Це сталося всього через день після того, як співробітники на родовищі Слейпнір у Норвегії повідомили, що також спостерігали дрон, що підтвердив VG менеджер з операцій у поліції Роджер Літлатун.
Доповнення
В останні тижні було кілька випадків виявлення дронів у норвезьких аеропортах, що призвело зокрема до закриття аеропорту Осло Гардермуен. Декілька випадків виявлення дронів також було зафіксовано в Данії, як в аеропорту Копенгагена Каструп, так і на військових об'єктах.