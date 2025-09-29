Пасажирський літак розвернули в небі Норвегії через виявлення дрона
Київ • УНН
Пасажирський літак Norwegian, що прямував з Осло до Бардуфосса, був розвернутий через виявлення невідомого дрона. Один з аеропортів тимчасово закрили з міркувань безпеки.
Увечері в неділю, 28 вересня, у Норвегії розвернувся пасажирський літак. Причина - виявлення дрону у повітряному просторі країни, повідомляє УНН з посиланням на NRK.
Деталі
Пасажирський рейс Norwegian прямував з Осло до Бардуфосса на півночі Норвегії. Через невідомий дрон рейс було розвернуто, а один з аеропортів тимчасово закрили з міркувань безпеки.
За даними сервісу Flightradar, літак Norwegian розвернувся о 20:47. Водночас уже о 21:15 з аеропорту вилетів інший літак, пишуть норвезькі ЗМІ.
Нагадаємо
У Данії тимчасово заборонять використовувати цивільні безпілотники з 29 вересня до 3 жовтня. Уряд країни ухвалив це рішення після низки інцидентів із дронами в аеропортах Європи.
До того повідомлялось, що у ніч на суботу над кількома об’єктами Міністерства оборони Данії зафіксували проліт дронів.