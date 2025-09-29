Пассажирский самолет развернули в небе Норвегии из-за обнаружения дрона
Киев • УНН
Пассажирский самолет Norwegian, направлявшийся из Осло в Бардуфосс, был развернут из-за обнаружения неизвестного дрона. Один из аэропортов временно закрыли из соображений безопасности.
Вечером в воскресенье, 28 сентября, в Норвегии развернулся пассажирский самолет. Причина - обнаружение дрона в воздушном пространстве страны, сообщает УНН со ссылкой на NRK.
Подробности
Пассажирский рейс Norwegian направлялся из Осло в Бардуфосс на севере Норвегии. Из-за неизвестного дрона рейс был развернут, а один из аэропортов временно закрыли из соображений безопасности.
По данным сервиса Flightradar, самолет Norwegian развернулся в 20:47. В то же время уже в 21:15 из аэропорта вылетел другой самолет, пишут норвежские СМИ.
Напомним
В Дании временно запретят использовать гражданские беспилотники с 29 сентября по 3 октября. Правительство страны приняло это решение после ряда инцидентов с дронами в аэропортах Европы.
До этого сообщалось, что в ночь на субботу над несколькими объектами Министерства обороны Дании зафиксировали пролет дронов.