Европарламент призвал к ответу ЕС на российские нарушения и гибридную войну: включая уничтожение воздушных угроз

Европарламент принял резолюцию с требованием единого ответа ЕС на российские нарушения и угрозы гибридной войны, где осуждает нарушения воздушного пространства ЕС и вмешательство в инфраструктуру ЕС, требует скоординированных и пропорциональных действий, включая уничтожение воздушных угроз, призывает к единой обороне ЕС и НАТО, санкциям в отношении россии, прогрессу в отношении Европейского оборонного союза и сотрудничества с Украиной, сообщили в евроинституте в четверг, пишет УНН.

Резолюция была принята 469 голосами "за", при 97 "против" и 38 воздержавшихся.

Противодействие российским провокациям

В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента решительно осуждают "безрассудные и эскалационные действия" россии по нарушению воздушного пространства государств-членов ЕС и НАТО: Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Они также осуждают преднамеренные вторжения беспилотников, направленные на критически важные объекты инфраструктуры Дании, Швеции и Норвегии. По словам депутатов Европарламента, они являются частью "систематической военной и гибридной войны и провокаций россии против ЕС" и его государств-членов. россия несет полную и безоговорочную ответственность за действия в воздушном пространстве Польши, Эстонии и Румынии, отметили европарламентарии.

"Поощряя любые инициативы, позволяющие ЕС и его государствам-членам принимать "скоординированные, единые и пропорциональные меры против любых нарушений их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз", депутаты Европарламента приветствуют концепцию "стены дронов" ЕС и инициативу "Восточный страж" (Eastern Flank Watch), одновременно подчеркивая необходимость обеспечения всестороннего охвата всех государств-членов, которые сталкиваются с прямыми вызовами по безопасности вдоль его южного фланга", - говорится в сообщении.

Евродепутаты считают, что масштабы диверсионной и гибридной деятельности россии против ЕС равносильны "спонсируемому государством терроризму", даже если они не достигают порога вооруженного нападения.

ЕС должен проявить решимость

"ЕС должен продемонстрировать решимость и дать понять, что любая третья страна, пытающаяся нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с ответными мерами", говорится в резолюции. Депутаты Европарламента также призывают Совет ЕС и Еврокомиссию повысить эффективность и влияние санкций в отношении россии, чтобы окончательно подорвать способность страны продолжать вести жестокую агрессивную войну против Украины. Карательные меры, как указано, должны распространяться на все государства, которые способствуют действиям россии, такие как беларусь, Иран и Северная Корея. Депутаты Европарламента также выступают за введение санкций против китайских предприятий, которые поставляют товары двойного назначения и военную продукцию, необходимую для производства беспилотников и ракет.

Сильная европейская опора НАТО

Призывая к усилению координации, единства и солидарности между государствами-членами, институтами ЕС и структурами НАТО, депутаты Европарламента настаивают на неотложной необходимости создания подлинного Европейского оборонного союза (European Defence Union), развивая и расширяя существующие рамки, такие как "Белая книга" по европейской обороне и готовности к 2030 году (White Paper for European Defence and Readiness 2030). "Этот прогресс должен сопровождаться адекватным финансированием в рамках текущего и следующего многолетнего бюджета (MFF), подчеркивая необходимость усиления гражданско-военной координации действий в воздушном пространстве; а также более эффективного оснащения полицейских сил и гражданских властей средствами обнаружения и защиты от беспилотников". Европарламент также призвал ЕС и его государства-члены оснастить органы власти соответствующими средствами борьбы с беспилотниками на критически важных объектах инфраструктуры, таких как аэропорты и электростанции.

Изучение опыта Украины

Резолюция призывает к существенному расширению оборонного сотрудничества с Украиной, в частности в области беспилотных технологий и мер противодействия им, включая укрепление промышленного сотрудничества. Она также призывает законодателей оперативно завершить разработку законодательства о Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP). Это, как указано, следует использовать вместе с инструментом SAFE (Security Action for Europe) для выделения финансовых ресурсов на изучение опыта Украины и поддержку Украины в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

