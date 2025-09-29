Дания срочно призывает резервистов из-за инцидентов с дронами
Дания срочно призвала сотни солдат из резерва на службу из-за ситуации с дронами над аэропортами и военными объектами. Это связано также с предстоящими саммитами в Копенгагене.
После серии обнаружений дронов над аэропортами и военными объектами, датские Вооруженные силы срочно призвали сотни солдат из резерва, сообщает Kristeligt Dagblad, пишет УНН.
Детали
В понедельник телеканал TV 2 узнал, что Вооруженные силы срочно призвали солдат из резерва на службу в Дании.
Это сделано со ссылкой на текущую ситуацию с дронами в воздушном пространстве Дании, согласно конфиденциальному сообщению
Неясно, сколько именно солдат было призвано, но анонимные источники сообщили TV 2, что "это будет несколько сотен солдат".
Газета Jyllands-Posten также написала, что анонимные источники в Вооруженных силах сообщили "о призыве гражданских лиц, ранее служивших в Вооруженных силах". Это связано как с ситуацией с дронами, так и с предстоящими саммитами в Копенгагене.
Напомним, что правительство Дании временно запретит использование гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Это решение принято из-за ряда инцидентов с дронами в аэропортах Европы и недавних пролетов над военными объектами Дании.
Это создает столько работы, что графики смен не работают
Командование обороны заявило, что пока не предоставляет никаких комментариев.
Ранее УНН писал, что в течение прошлой недели в Дании несколько раз фиксировали дроны над аэропортами и военными объектами накануне саммитов ЕС в Копенгагене. Для усиления безопасности страна привлекает помощь Франции, Швеции, Германии и полицейских из соседних государств.
Инциденты с неизвестными дронами до сих пор расследуются.