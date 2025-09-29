Данія терміново призиває резервістів через інциденти з дронами
Київ • УНН
Данія терміново призвала сотні солдатів із резерву на службу через ситуацію з дронами над аеропортами та військовими об'єктами. Це пов'язано також із майбутніми самітами в Копенгагені.
Після серії виявлень дронів над аеропортами та військовими об’єктами, данські Збройні сили терміново призвали сотні солдатів із резерву, повідомляє Kristeligt Dagblad, пише УНН.
Деталі
У понеділок телеканал TV 2 дізнався, що Збройні сили терміново призвали солдатів з резерву на службу в Данії.
Це зроблено з посиланням на поточну ситуацію з дронами в повітряному просторі Данії, згідно з конфіденційним повідомленням
Незрозуміло, скільки саме солдатів було призвано, але анонімні джерела повідомили TV 2, що "це буде кілька сотень солдатів".
Газета Jyllands-Posten також написала, що анонімні джерела у Збройних силах повідомили "про призов цивільних осіб, які раніше служили у Збройних силах". Це пов'язано як із ситуацією з дронами, так і з майбутніми самітами в Копенгагені.
Нагадаємо, що уряд Данії тимчасово заборонить використання цивільних безпілотників з 29 вересня до 3 жовтня. Це рішення прийнято через низку інцидентів з дронами в аеропортах Європи та нещодавні прольоти над військовими об'єктами Данії.
Це створює стільки роботи, що графіки змін не працюють
Командування оборони заявило, що наразі не надає жодних коментарів.
Раніше УНН писав, що протягом минулого тижня в Данії кілька разів фіксували дрони над аеропортами та військовими об’єктами напередодні самітів ЄС у Копенгагені. Для посилення безпеки країна залучає допомогу Франції, Швеції, Німеччини та поліцейських із сусідніх держав.
Інциденти з невідомими дронами досі розслідують.