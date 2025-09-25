$41.410.03
10:41 • 12405 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 38986 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 29741 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 55452 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 55568 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 74073 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55310 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47113 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42848 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 73074 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Румыния разработала методологию сбития военных самолетов и дронов-нарушителей

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологии применения законодательства по сбитию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих воздушное пространство. Процедура включает идентификацию, глушение и вмешательство, а сбитие является крайней мерой после игнорирования других шагов.

Румыния разработала методологию сбития военных самолетов и дронов-нарушителей

Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологической базы для применения законодательства по сбиванию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих национальное воздушное пространство, передает УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

По словам Моштяну, речь идет о трех шагах: первый – идентификация, второй, общий, – глушение, третий – вмешательство.

Не буду вдаваться в подробности, поскольку эти детали засекречены 

– отметил Моштяну.

Необходимость сбивать самолеты министр обороны Румынии назвал "крайней мерой"

У нас есть военные и гражданские пилотируемые летательные аппараты. В случае военных, опять же, решение и вся процедура координируется и выполняется командующим миссией в соответствии со всеми правилами НАТО по перехвату военных самолетов, и мы видели недавний случай даже в Эстонии. Есть некоторые постепенные шаги, и применение оружия и уничтожение самолета является крайней мерой... если все остальные шаги игнорируются, и самолет не идентифицирует себя и не покидает воздушное пространство Румынии 

- резюмировал он.

Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения23.09.25, 21:09 • 48386 просмотров

Напомним

Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.

Антонина Туманова

Новости Мира
НАТО
Румыния
МиГ-31
Эстония