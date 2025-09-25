Румыния разработала методологию сбития военных самолетов и дронов-нарушителей
Киев • УНН
Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологии применения законодательства по сбитию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих воздушное пространство. Процедура включает идентификацию, глушение и вмешательство, а сбитие является крайней мерой после игнорирования других шагов.
Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологической базы для применения законодательства по сбиванию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих национальное воздушное пространство, передает УНН со ссылкой на Digi24.
Детали
По словам Моштяну, речь идет о трех шагах: первый – идентификация, второй, общий, – глушение, третий – вмешательство.
Не буду вдаваться в подробности, поскольку эти детали засекречены
Необходимость сбивать самолеты министр обороны Румынии назвал "крайней мерой"
У нас есть военные и гражданские пилотируемые летательные аппараты. В случае военных, опять же, решение и вся процедура координируется и выполняется командующим миссией в соответствии со всеми правилами НАТО по перехвату военных самолетов, и мы видели недавний случай даже в Эстонии. Есть некоторые постепенные шаги, и применение оружия и уничтожение самолета является крайней мерой... если все остальные шаги игнорируются, и самолет не идентифицирует себя и не покидает воздушное пространство Румынии
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения23.09.25, 21:09 • 48386 просмотров
Напомним
Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.
Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.