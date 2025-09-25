Румыния разработала методологию сбития военных самолетов и дронов-нарушителей

Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологической базы для применения законодательства по сбиванию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих национальное воздушное пространство, передает УНН со ссылкой на Digi24.

По словам Моштяну, речь идет о трех шагах: первый – идентификация, второй, общий, – глушение, третий – вмешательство.

Необходимость сбивать самолеты министр обороны Румынии назвал "крайней мерой"

У нас есть военные и гражданские пилотируемые летательные аппараты. В случае военных, опять же, решение и вся процедура координируется и выполняется командующим миссией в соответствии со всеми правилами НАТО по перехвату военных самолетов, и мы видели недавний случай даже в Эстонии. Есть некоторые постепенные шаги, и применение оружия и уничтожение самолета является крайней мерой... если все остальные шаги игнорируются, и самолет не идентифицирует себя и не покидает воздушное пространство Румынии