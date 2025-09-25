Румунія розробила методологію збиття військових літаків та дронів-порушників

Міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про завершення розробки методологічної бази для застосування законодавства щодо збиття безпілотників та пілотованих військових літаків, які порушують національний повітряний простір, передає УНН із посиланням на Digi24.

За словами Моштяну йдеться про три кроки: перший – ідентифікація, другий, загальний, – глушіння, третій – втручання.

Необхіждність збивати літаки міністр оборони Румунії назвав "крайнім заходом"

У нас є військові та цивільні пілотовані літальні апарати. У випадку військових, знову ж таки, рішення та вся процедура координується та виконується командувачем місії відповідно до всіх правил НАТО щодо перехоплення військових літаків, і ми бачили нещодавній випадок навіть в Естонії. Є деякі поступові кроки, і застосування зброї та знищення літака є крайнім заходом... якщо всі інші кроки ігноруються, і літак не ідентифікує себе та не залишає повітряний простір Румунії