Румунія розробила методологію збиття військових літаків та дронів-порушників
Міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про завершення розробки методології застосування законодавства щодо збиття безпілотників та пілотованих військових літаків, які порушують повітряний простір. Процедура включає ідентифікацію, глушіння та втручання, а збиття є крайнім заходом після ігнорування інших кроків.
Міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про завершення розробки методологічної бази для застосування законодавства щодо збиття безпілотників та пілотованих військових літаків, які порушують національний повітряний простір, передає УНН із посиланням на Digi24.
За словами Моштяну йдеться про три кроки: перший – ідентифікація, другий, загальний, – глушіння, третій – втручання.
Не буду вдаватися в подробиці, оскільки ці деталі засекречені
Необхіждність збивати літаки міністр оборони Румунії назвав "крайнім заходом"
У нас є військові та цивільні пілотовані літальні апарати. У випадку військових, знову ж таки, рішення та вся процедура координується та виконується командувачем місії відповідно до всіх правил НАТО щодо перехоплення військових літаків, і ми бачили нещодавній випадок навіть в Естонії. Є деякі поступові кроки, і застосування зброї та знищення літака є крайнім заходом... якщо всі інші кроки ігноруються, і літак не ідентифікує себе та не залишає повітряний простір Румунії
Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.
Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.