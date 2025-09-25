Рютте поддержал Трампа по сбитию российских самолетов и дронов - нарушителей авиапространства НАТО в случае необходимости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг поддержал комментарии президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские дроны и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг будет необходим, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Если это необходимо. Так что я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо", - сказал Рютте в интервью программе Fox News "Fox & Friends".

При этом он добавил, что военные НАТО обучены оценивать такие угрозы и определять, могут ли они сопровождать российские самолеты с территории союзников или принимать дальнейшие меры.

Напомним

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что считает правильным решение стран НАТО сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство.

Вопрос подняли после того, как недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Также в последние дни в европейских аэропортах произошел ряд сбоев, в том числе из-за дронов.

Дания и НАТО договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасности после инцидентов с дронами над аэропортами