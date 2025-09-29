Румунія виявила черговий дрон рф: фрагменти знайдено в дельті Дунаю
Київ • УНН
Румунська влада знайшла фрагменти дрона в районі каналу Сонтя Ноуе в повіті Тулча. Це вже щонайменше 20-й випадок падіння російських безпілотників на території Румунії.
Румунська влада виявила фрагменти дрона в районі каналу Сонтя Ноуе в повіті Тулча, в північній Добруджі, над долішнім Дунаєм. Передає УНН із посиланням на Digi 24.
Деталі
На території Румунії виявлено фрагменти дрона. Частини літального апарату знайшли в районі каналу Сонтя Ноуе, в повіті Тулча. Фахівці Міністерства національної оборони, румунської розвідувальної служби та Прикордонної поліції проводять дослідження на місці; вказується, що фрагменти будуть зібрані для експертизи.
У ЗМІ Румунії зауважили, що згідно зі статистикою, щонайменше 20 випадків падіння російських безпілотників було зафіксовано території Румунії. Зокрема згадують про випадок на пляжі Ваду в Констанці.
Нагадаємо
На початку вересня поточного року Міноборони Румунії підтверджувало про два БпЛА рф, які заходили в повітряний простір країни.
Нещодавно, міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про завершення розробки методологічної бази для застосування законодавства щодо збиття безпілотників та пілотованих військових літаків, які порушують національний повітряний простір країни.
