У повітряному просторі Румунії опинилися "Шахеди", Міноборони направило 2 літаки F-16 для моніторингу
Київ • УНН
Міноборони Румунії підтвердило, що щонайменше два російські безпілотники зайшли в повітряний простір країни. Для моніторингу ситуації було піднято два літаки F-16, які відстежували маршрут дрона.
У Міноборони Румунії підтвердили, що щонайменше два безпілотники, за допомогою яких росія атакувала Україну, зайшли в повітряний простір країни. У районі села Періправа на території Румунії можуть перебувати залишки дронів росіян, - для перевірки піднято два літаки F-16.
Пише УНН з посиланням Digi24 та News.ro.
Деталі
Міністерство національної оборони Румунії повідомляє про ознаки падіння в в зоні села Периправа остатков российских "Шахедов", якими було атаковано Україну. Для моніторинга залишків дронів, до українського кордону було направлено два літаки F-16.
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"Починаючи з 2.25 ночі, два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря з авіабази 86 Борча для моніторингу повітряної обстановки. Під час цих подій система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила маршрут безпілотника, який здійснив політ у національному повітряному просторі та залишив національну територію в напрямку України. Ситуація з еволюцією цього безпілотника також відстежувалася двома літаками F-16, які повернулися на базу приблизно о 4.08 ранку. Наявні на той момент дані вказували на ймовірність потрапляння в зону ураження на національній території в безлюдній місцевості в околицях міста Периправа. З сьогоднішнього ранку сили Міністерства національної оборони проводять пошуки в цьому районі за допомогою повітряних засобів і наземних команд", - заявили представники МАПН (директорат розвідки Румунії).
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