В воздушном пространстве Румынии оказались «Шахеды», Минобороны направило 2 самолета F-16 для мониторинга

В Минобороны Румынии подтвердили, что по меньшей мере два беспилотника, с помощью которых россия атаковала Украину, зашли в воздушное пространство страны. В районе села Периправа на территории Румынии могут находиться остатки дронов россиян, - для проверки подняты два самолета F-16.

Пишет УНН со ссылкой Digi24 и News.ro.

Детали

Министерство национальной обороны Румынии сообщает о признаках падения в в зоне села Периправа остатков российских «Шахедов», которыми была атакована Украина. Для мониторинга остатков дронов, к украинской границе было направлено два самолета F-16.

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«Начиная с 2.25 ночи, два самолета F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух с авиабазы 86 Борча для мониторинга воздушной обстановки. Во время этих событий система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила маршрут беспилотника, который совершил полет в национальном воздушном пространстве и покинул национальную территорию в направлении Украины. Ситуация с эволюцией этого беспилотника также отслеживалась двумя самолетами F-16, которые вернулись на базу примерно в 4.08 утра. Имеющиеся на тот момент данные указывали на вероятность попадания в зону поражения на национальной территории в безлюдной местности в окрестностях города Периправа. С сегодняшнего утра силы Министерства национальной обороны проводят поиски в этом районе с помощью воздушных средств и наземных команд», - заявили представители МАПН (директорат разведки Румынии).

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