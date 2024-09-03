Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Во вторник нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект о предоставлении Украине системы противоракетной обороны Patriot. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине один из двух своих Patriot при условии, что союзники заменят его на аналогичную систему противовоздушной обороны.

Теперь закон должен подписать президент Клаус Йоханнис, после чего правительство издаст распоряжение о передаче Patriot.

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Дополнение

Как известно, Румыния решила передать Киеву одну из двух своих действующих систем Patriot - одну из пяти таких систем и других стратегических единиц противовоздушной обороны, которые страны НАТО пообещали Киеву - при условии, что союзники заменят ее на другую систему Patriot позже.

В одобренном парламентом проекте закона говорится о том, что замена системы Patriot из Соединенных Штатов не должна стоить больше, чем Румыния изначально заплатила за единицу, и что расходы будут покрываться из "иностранных источников, которые не подлежат возмещению".

Напомним

На прошлой неделе УНН писал, что Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине системы Patriot. Документ предусматривает передачу одной из семи закупленных у США систем в самой современной конфигурации 3+.