Міноборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot
Київ • УНН
Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Документ передбачає передачу однієї з семи закуплених у США систем у найсучаснішій конфігурації 3+.
Міністерство оборони Румунії направило до румунського парламенту законопроєкт, який передбачає передачу Україні системи Patriot. Депутати зможуть розглянути відповідний законопроєкт вже на осінній сесії, яка розпочнеться наступного тижня. Про це повідомляє румунська служба Радіо.Свобода, передає УНН.
Деталі
Парламент Румунії отримав для обговорення та голосування на осінній сесії, яка розпочнеться наступного тижня, 2 вересня, проєкт закону, написаний Міністерством національної оборони, який передбачає передачу ракетного комплексу Patriot в Україну
В документі вказується, що "передача сприятиме зміцненню позицій Румунії як постачальника регіональної безпеки та консолідації партнерських відносин із США".
Міністерство оборони зазначає, що поставить одну із семи систем Patriot у конфігурації 3+, закуплених у США. Чотири з них вже прибули до Румунії – два діючі. Інші три прибудуть до Румунії найближчим часом
Довідково
Конфігурація 3+ є найсучаснішим варіантом системи захисту Patriot і використовується Сполученими Штатами та майже 20 іншими союзниками. Ця конфігурація базується на високоефективних радіолокаційних системах і передових ракетах-перехоплювачах класу "повітря-повітря" під назвою PAC-3, які можуть вражати балістичні ракети на відстані до 20 кілометрів.
Батарея містить чотири ракети PAC-3, на відміну від попередньої версії PAC-2, яка містить лише одну. Система Patriot коштує близько 1 мільярда доларів, а кожна ракета коштує майже 4 мільйони доларів.
Нагадаємо
В липні Президент Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоханніс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією, яка зокрема передбачає передачу Румунією України системи Patriot.