Міноборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot

Міністерство оборони Румунії направило до румунського парламенту законопроєкт, який передбачає передачу Україні системи Patriot. Депутати зможуть розглянути відповідний законопроєкт вже на осінній сесії, яка розпочнеться наступного тижня. Про це повідомляє румунська служба Радіо.Свобода, передає УНН.

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Парламент Румунії отримав для обговорення та голосування на осінній сесії, яка розпочнеться наступного тижня, 2 вересня, проєкт закону, написаний Міністерством національної оборони, який передбачає передачу ракетного комплексу Patriot в Україну

В документі вказується, що "передача сприятиме зміцненню позицій Румунії як постачальника регіональної безпеки та консолідації партнерських відносин із США".

Міністерство оборони зазначає, що поставить одну із семи систем Patriot у конфігурації 3+, закуплених у США. Чотири з них вже прибули до Румунії – два діючі. Інші три прибудуть до Румунії найближчим часом