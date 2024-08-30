Минобороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Министерство обороны Румынии направило в румынский парламент законопроект, который предусматривает передачу Украине системы Patriot. Депутаты смогут рассмотреть соответствующий законопроект уже на осенней сессии, которая начнется на следующей неделе. Об этом сообщает румынская служба Радио.Свобода, передает УНН.

Детали

Парламент Румынии получил для обсуждения и голосования на осенней сессии, которая начнется на следующей неделе, 2 сентября, проект закона, написанный Министерством национальной обороны, который предусматривает передачу ракетного комплекса Patriot в Украину - пишет издание.

В документе указывается, что "передача будет способствовать укреплению позиций Румынии как поставщика региональной безопасности и консолидации партнерских отношений с США".

Министерство обороны отмечает, что поставит одну из семи систем Patriot в конфигурации 3+, закупленных в США. Четыре из них уже прибыли в Румынию - два действующих. Остальные три прибудут в Румынию в ближайшее время - добавляет издание.

Справочно

Конфигурация 3+ является самым современным вариантом системы защиты Patriot и используется Соединенными Штатами и почти 20 другими союзниками. Эта конфигурация базируется на высокоэффективных радиолокационных системах и передовых ракетах-перехватчиках класса "воздух-воздух" под названием PAC-3, которые могут поражать баллистические ракеты на расстоянии до 20 километров.

Батарея содержит четыре ракеты PAC-3, в отличие от предыдущей версии PAC-2, которая содержит только одну. Система Patriot стоит около 1 миллиарда долларов, а каждая ракета стоит почти 4 миллиона долларов.

Напомним

В июле Президент Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией, которое в частности предусматривает передачу Румынией Украине системы Patriot.