Румунський парламент остаточно схвалив передачу Україні ЗРК Patriot
Київ • УНН
Нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про надання Україні системи ППО Patriot. Передача відбудеться за умови заміни системи союзниками на аналогічну.
У вівторок нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про надання Україні системи протиракетної оборони Patriot. Про це пише Reuters, передає УНН.
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У червні Бухарест заявив, що передасть Україні один із двох своїх Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони.
Тепер закон має підписати президент Клаус Йоганніс, після чого уряд видасть розпорядження про передачу Patriot.
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Як відомо, Румунія вирішила передати Києву одну з двох своїх діючих систем Patriot – одну з п’яти таких систем та інших стратегічних одиниць протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли Києву – за умови, що союзники замінять її на іншу систему Patriot пізніше.
У схваленому парламентом проєкті закону йдеться про те, що заміна системи Patriot зі Сполучених Штатів не повинна коштувати більше, ніж Румунія спочатку заплатила за одиницю, і що витрати покриватимуться з "іноземних джерел, які не підлягають відшкодуванню".
Нагадаємо
Минулого тижня УНН писав, що Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Документ передбачає передачу однієї з семи закуплених у США систем у найсучаснішій конфігурації 3+.