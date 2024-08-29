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"Деякі системи Patriot були анонсовані, але ще не поставлені": Кулеба закликав партнерів прискоритися з ППО

"Деякі системи Patriot були анонсовані, але ще не поставлені": Кулеба закликав партнерів прискоритися з ППО

Київ • УНН

 • 28466 перегляди

Міністр закордонних справ України закликав партнерів поставити обіцяні системи протиповітряної оборони. Кулеба наголосив на необхідності захисту міст і дітей перед новим навчальним роком.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів поставити обіцяні системи протиповітряної оборони. Про це він сказав, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Деталі

"Звісно, ​​протиповітряна оборона. З квітня, коли ми звернулися з проханням про постачання більшої кількості систем Patriot, було досягнуто значного прогресу, і були зроблені оголошення, але знову ж - деякі системи Patriot були анонсовані, але ще не поставлені", - сказав голова МЗС.

Кулеба зауважив, що Україна вступає в новий навчальний рік і має  захищати свої міста, своїх дітей. "Тому я закликаю всіх партнерів, які зробили обіцянки, нарешті поставити ці системи", - зазначив Кулеба.

Міністр також вказав, що має намір обговорити "інші зобов'язання та інші поставки", про прогрес України в процесі вступу до ЄС, і нагадав, що Україна нещодавно ратифікувала Римський статут.

"Ці речі після 2,5 року війни мають працювати без затримок": Кулеба вказав ЄС на проміжки між оголошенням та доставкою військової допомоги29.08.24, 13:55 • 16154 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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