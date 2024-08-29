"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров поставить обещанные системы противовоздушной обороны. Об этом он сказал, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

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"Конечно, противовоздушная оборона. С апреля, когда мы обратились с просьбой о поставках большего количества систем Patriot, был достигнут значительный прогресс, и были сделаны объявления, но опять же - некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что Украина вступает в новый учебный год и должна защищать свои города, своих детей. "Поэтому я призываю всех партнеров, которые сделали обещания, наконец поставить эти системы", - отметил Кулеба.

Министр также указал, что намерен обсудить "другие обязательства и другие поставки", о прогрессе Украины в процессе вступления в ЕС, и напомнил, что Украина недавно ратифицировала Римский статут.

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