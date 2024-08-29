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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 11:33  •  16574 просмотра

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Министр иностранных дел Украины призвал партнеров поставить обещанные системы противовоздушной обороны. Кулеба отметил необходимость защиты городов и детей перед новым учебным годом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров поставить обещанные системы противовоздушной обороны. Об этом он сказал, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

"Конечно, противовоздушная оборона. С апреля, когда мы обратились с просьбой о поставках большего количества систем Patriot, был достигнут значительный прогресс, и были сделаны объявления, но опять же - некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что Украина вступает в новый учебный год и должна защищать свои города, своих детей. "Поэтому я призываю всех партнеров, которые сделали обещания, наконец поставить эти системы", - отметил Кулеба.

Министр также указал, что намерен обсудить "другие обязательства и другие поставки", о прогрессе Украины в процессе вступления в ЕС, и напомнил, что Украина недавно ратифицировала Римский статут.

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