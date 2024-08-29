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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Эти вещи после 2,5 года войны должны работать без задержек": Кулеба указал ЕС на промежутки между объявлением и доставкой военной помощи

"Эти вещи после 2,5 года войны должны работать без задержек": Кулеба указал ЕС на промежутки между объявлением и доставкой военной помощи

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 10:55  •  11324 просмотра

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Министр Кулеба поднимет вопрос задержек между объявлением и доставкой военной помощи. Он также призывает инвестировать в украинскую оборонную промышленность как самый эффективный способ обеспечения оружием.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, указал на вопрос задержек между объявлением и доставкой военной помощи и призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность как самый эффективный способ обеспечения оружием, пишет УНН.

Детали

"Я подниму перед коллегами-министрами вопрос, который нас очень беспокоит - это промежуток между объявлением военной помощи и ее фактической доставкой. Иногда эти промежутки очень длинные, нельзя сделать военное планирование, нельзя рассчитать, на что можно рассчитывать, а на что нельзя рассчитывать на поле боя. Эти вещи после двух с половиной лет войны должны работать как часы без каких-либо задержек эффективным образом", - сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона "выполнила свою часть работы". "Мы значительно увеличили производство оружия и боеприпасов в Украине, и мы ценим помощь, которая поступает, но теперь мы должны усилить еще один способ помощи, а именно инвестиции в украинскую промышленную оборонную базу: самый дешевый и эффективный способ помочь обеспечить Украину боеприпасами и оружием - это инвестировать в производство этого в Украине", - отметил министр, указав, что также хотел поговорить об этом на заседании.

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