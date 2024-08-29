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"Ці речі після 2,5 року війни мають працювати без затримок": Кулеба вказав ЄС на проміжки між оголошенням та доставкою військової допомоги

Київ • УНН

 • 16154 перегляди

Міністр Кулеба порушить питання затримок між оголошенням та доставкою військової допомоги. Він також закликає інвестувати в українську оборонну промисловість як найефективніший спосіб забезпечення зброєю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, вказав на питання затримок між оголошенням та доставкою військової допомоги і закликав інвестувати в українську оборонну промисловість як найефективніший спосіб забезпечення зброєю, пише УНН.

Деталі

"Я порушу перед колегами-міністрами питання, яке нас дуже непокоїть - це проміжок між оголошенням військової допомоги та її фактичною доставкою. Іноді ці проміжки дуже довгі, не можна зробити військове планування, не можна розрахувати, на що можна розраховувати, а на що не можна розраховувати на полі бою. Ці речі після двох з половиною років війни мають працювати як годинник без будь-яких затримок найефективнішим чином", - сказав Кулеба.

З його слів, українська сторона "виконала свою частину роботи". "Ми значно збільшили виробництво зброї та боєприпасів в Україні, і ми цінуємо допомогу, яка надходить, але тепер ми маємо посилити ще один спосіб допомоги, а саме інвестиції в українську промислову оборонну база: найдешевший і найефективніший спосіб допомогти забезпечити Україну боєприпасами та зброєю - це інвестувати у виробництво цього в Україні", - зазначив міністр, вказавши, що також хотів поговорити про це на засіданні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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