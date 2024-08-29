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"Безпека для Європи починається зі сміливих рішень для України": Кулеба послав меседж ЄС щодо дозволу бити по цілях в глибині рф

Київ • УНН

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Глава МЗС України закликав дозволити удари по законних військових цілях в глибині росії, наголосивши, що успіх України залежить від готовності партнерів ухвалювати сміливі рішення щодо підтримки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, закликав дозволити удари по законних військових цілях в глибині росії, наголосивши, що успіх України залежить від готовності партнерів ухвалювати сміливі рішення щодо підтримки, пише УНН.

Деталі

"Перше повідомлення, з яким я прийшов, дуже просте – довгострокова безпека для Європи починається з короткострокових сміливих рішень для України. Ми довели (...), що ми можемо перемагати росію, ми довели це ще раз, незважаючи ні на що і попри всіх, хто казав, що ми зайшли в глухий кут, що ми не можемо перемогти, що росія врешті-решт досягне успіху, і що тому стратегію треьа переглянути, ці аргументи зазнали такої ж явної поразки, як і російські війська в курській області", – сказав Кулеба.

Голова МЗС зауважив, що "так, зараз ці голоси мовчать, але, як ми розуміємо, вони знову з’являться протягом осені".

"І саме тому ми продовжуємо діяти ефективно, щоб усі рішення відбулися. Що це рішення - перш за все... це дозвіл Україні завдавати удари по законних військових цілях в глибині росії. Тут ми в основному говоримо про аеродроми, які використовує росія для запуску своїх бомбардувальників, стратегічних бомбардувальників і тактичних бомбардувальники для атак на українські збройні сили та для атак на українські міста та інфраструктуру. Якщо ми отримаємо достатню кількість ракет, якщо нам дозволять завдавати удари, ми значно зменшимо здатність росії завдавати шкоди нашій критичній інфраструктурі, і ми покращимо ситуацію для наших сил на землі. Тож тим, хто намагається звинуватити Україну в недостатній успішності, слід завжди пам’ятати, що успіх росії залежить від одного – від готовності партнерів приймати сміливі рішення: якщо рішення ухвалено, Україна успішна на місці, якщо не ухвалено, то не нарікайте на Україну, нарікайте на себе", – заявив Кулеба.

Міністри ЄС обговорять надання Україні ППО та зняття обмежень на використання зброї - Боррель29.08.24, 11:13 • 25452 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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