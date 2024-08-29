«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, призвал разрешить удары по законным военным целям в глубине России, подчеркнув, что успех Украины зависит от готовности партнеров принимать смелые решения по поддержке, пишет УНН.

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«Первое сообщение, с которым я пришел, очень простое - долгосрочная безопасность для Европы начинается с краткосрочных смелых решений для Украины. Мы доказали (...), что мы можем побеждать Россию, мы доказали это еще раз, несмотря ни на что и несмотря на всех, кто говорил, что мы зашли в тупик, что мы не можем победить, что Россия в конце концов добьется успеха, и поэтому стратегию надо пересмотреть, эти аргументы потерпели такое же явное поражение, как и российские войска в курской области», - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что «да, сейчас эти голоса молчат, но, как мы понимаем, они снова появятся в течение осени».

«И именно поэтому мы продолжаем действовать эффективно, чтобы все решения состоялись. Что это решение - прежде всего... это разрешение Украине наносить удары по законным военным целям в глубине России. Здесь мы в основном говорим об аэродромах, которые использует Россия для запуска своих бомбардировщиков, стратегических бомбардировщиков и тактических бомбардировщиков для атак на украинские вооруженные силы и для атак на украинские города и инфраструктуру. Если мы получим достаточное количество ракет, если нам позволят наносить удары, мы значительно уменьшим способность России наносить ущерб нашей критической инфраструктуре, и мы улучшим ситуацию для наших сил на земле. Поэтому тем, кто пытается обвинить Украину в недостаточной успешности, следует всегда помнить, что успех России зависит от одного - от готовности партнеров принимать смелые решения: если решение принято, Украина успешна на месте, если не принято, то не пеняйте на Украину, пеняйте на себя», - заявил Кулеба.

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