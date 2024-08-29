«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф
Киев • УНН
Глава МИД Украины призвал разрешить удары по законным военным целям в глубине России, подчеркнув, что успех Украины зависит от готовности партнеров принимать смелые решения по поддержке.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, призвал разрешить удары по законным военным целям в глубине России, подчеркнув, что успех Украины зависит от готовности партнеров принимать смелые решения по поддержке, пишет УНН.
Детали
«Первое сообщение, с которым я пришел, очень простое - долгосрочная безопасность для Европы начинается с краткосрочных смелых решений для Украины. Мы доказали (...), что мы можем побеждать Россию, мы доказали это еще раз, несмотря ни на что и несмотря на всех, кто говорил, что мы зашли в тупик, что мы не можем победить, что Россия в конце концов добьется успеха, и поэтому стратегию надо пересмотреть, эти аргументы потерпели такое же явное поражение, как и российские войска в курской области», - сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что «да, сейчас эти голоса молчат, но, как мы понимаем, они снова появятся в течение осени».
«И именно поэтому мы продолжаем действовать эффективно, чтобы все решения состоялись. Что это решение - прежде всего... это разрешение Украине наносить удары по законным военным целям в глубине России. Здесь мы в основном говорим об аэродромах, которые использует Россия для запуска своих бомбардировщиков, стратегических бомбардировщиков и тактических бомбардировщиков для атак на украинские вооруженные силы и для атак на украинские города и инфраструктуру. Если мы получим достаточное количество ракет, если нам позволят наносить удары, мы значительно уменьшим способность России наносить ущерб нашей критической инфраструктуре, и мы улучшим ситуацию для наших сил на земле. Поэтому тем, кто пытается обвинить Украину в недостаточной успешности, следует всегда помнить, что успех России зависит от одного - от готовности партнеров принимать смелые решения: если решение принято, Украина успешна на месте, если не принято, то не пеняйте на Украину, пеняйте на себя», - заявил Кулеба.
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