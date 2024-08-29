Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель

На заседании министров иностранных дел стран ЕС сегодня обсудят предоставление Украине ПВО и вопрос снятия ограничений на использование оружия против российских военных целей в соответствии с международным правом, заявил по прибытию на заседание в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет УНН.

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"Системы противовоздушной обороны были критическими до лета, сегодня они еще более критичны. Это будет первый пункт очень напряженного заседания Совета ЕС по иностранным делам. А также я уверен, что вы (обратился к Кулебе - ред.) объясните нам, почему мы должны снять ограничения на использование оружия против российских военных целей в соответствии с международным правом", - сказал Боррель.

Он напомнил, что в течение лета делал заявления в поддержку этого решения. "Оружие, которое мы предоставляем Украине, должно быть полностью использовано, а ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, где их бомбит россия. В противном случае оружие бесполезно. Об этом просит Украина. И сегодня присутствие министра Кулебы с нами будет важным моментом для того, чтобы все поняли почему", - сказал глава дипломатии ЕС.

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