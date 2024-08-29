Сбивание ракет или дронов рф не приведет к участию партнеров в войне - Кулеба

Украина хочет, чтобы Польша сбивала российские ракеты или дроны, которые летят в сторону их страны, и нуждается в поддержке партнеров по этому поводу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и добавил, что аргумент о том, что это приведет к участию партнеров в войне, недействителен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Кулеба сказал, что будет просить министров разрешить использование возможностей противовоздушной обороны в странах ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.

Я не ставлю под сомнение готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом. Аргумент о том, что это приведет к участию некоторых из них в войне, недействителен. Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может фактически нанести ущерб вашей собственной территории - отметил Кулеба в интервью Politico.

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Кулеба также хочет, чтобы соседние страны вывели поддержку Украины на новый уровень.

«Речь идет о самолетах (не только), которые летают в польском воздушном пространстве, но способны перехватывать российские ракеты в украинском воздушном пространстве», - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что об этом Зеленский обсуждал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на июльском саммите Альянса.

С тех пор мы работаем над этим через военные и дипломатические каналы, но пришло время принять решение. Вы недавно видели, насколько плохими были российские ракетные атаки и атаки беспилотников - сказал Кулеба.

Он также хочет стимулировать прямые закупки оружия у украинских производителей.

«После двух с половиной лет войны мы увеличили производство и нарастили мощности. И наиболее экономически выгодный способ обеспечить Украину летальным и нелетальным оружием - покупать у собственных производителей», - заявил Кулеба.

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Кулеба отказался предоставить больше деталей относительно заявления Зеленского на этой неделе о том, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету, но он подчеркнул, что быстро растущая оборонно-промышленная база Украины не должна быть поводом для союзников, чтобы снять ногу с педали газа.

«Конечно, каждое новое оружие, которое мы разрабатываем самостоятельно, заставляет нас чувствовать себя увереннее. Но успехи Украины в разработке и применении современного оружия не должны служить оправданием для стран-партнеров не поставлять аналогичное оружие в Украину. Масштабы этой войны и жертвы, которые мы приносим, доказали, что мы можем добиться успеха, только когда будем действовать вместе», - подчеркнул Кулеба.