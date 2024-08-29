Сбивание ракет или дронов рф не приведет к участию партнеров в войне - Кулеба

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

  •  118114 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  110701 просмотра
Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

  •  106039 просмотра
Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  111734 просмотра
Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  58521 просмотра
публикации
Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  132263 просмотра
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  147938 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

28 августа 2024, 08:38  •  149652 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

27 августа 2024, 13:06  •  192879 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  200473 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  54028 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

  •  59042 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

  •  61706 просмотра
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа 2024, 03:03  •  101701 просмотра
В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

27 августа 2024, 18:22  •  101434 просмотра
Актуальное
Сбивание ракет или дронов рф не приведет к участию партнеров в войне - Кулеба

Сбивание ракет или дронов рф не приведет к участию партнеров в войне - Кулеба

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 08:06  •  25817 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Он подчеркнул, что это не приведет к участию партнеров в войне и попросил поддержки в этом вопросе.

Украина хочет, чтобы Польша сбивала российские ракеты или дроны, которые летят в сторону их страны, и нуждается в поддержке партнеров по этому поводу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и добавил, что аргумент о том, что это приведет к участию партнеров в войне, недействителен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Кулеба сказал, что будет просить министров разрешить использование возможностей противовоздушной обороны в странах ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.

Я не ставлю под сомнение готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом. Аргумент о том, что это приведет к участию некоторых из них в войне, недействителен. Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может фактически нанести ущерб вашей собственной территории

- отметил Кулеба в интервью Politico.

Кулеба прибув до Брюсселя на зустріч голів МЗС ЄС29 августа 2024, 07:05 • 34955 просмотров

Кулеба также хочет, чтобы соседние страны вывели поддержку Украины на новый уровень.

«Речь идет о самолетах (не только), которые летают в польском воздушном пространстве, но способны перехватывать российские ракеты в украинском воздушном пространстве», - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что об этом Зеленский обсуждал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на июльском саммите Альянса.

С тех пор мы работаем над этим через военные и дипломатические каналы, но пришло время принять решение. Вы недавно видели, насколько плохими были российские ракетные атаки и атаки беспилотников

- сказал Кулеба.

Он также хочет стимулировать прямые закупки оружия у украинских производителей.

«После двух с половиной лет войны мы увеличили производство и нарастили мощности. И наиболее экономически выгодный способ обеспечить Украину летальным и нелетальным оружием - покупать у собственных производителей», - заявил Кулеба.

Кулеба обговорив з главою МЗС Польщі передачу МіГів для ЗСУ і збиття російських ракет польською ППО28 августа 2024, 16:34 • 21331 просмотр

Кулеба отказался предоставить больше деталей относительно заявления Зеленского на этой неделе о том, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету, но он подчеркнул, что быстро растущая оборонно-промышленная база Украины не должна быть поводом для союзников, чтобы снять ногу с педали газа.

«Конечно, каждое новое оружие, которое мы разрабатываем самостоятельно, заставляет нас чувствовать себя увереннее. Но успехи Украины в разработке и применении современного оружия не должны служить оправданием для стран-партнеров не поставлять аналогичное оружие в Украину. Масштабы этой войны и жертвы, которые мы приносим, доказали, что мы можем добиться успеха, только когда будем действовать вместе», - подчеркнул Кулеба.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Эксклюзив
Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара
  •  60896 просмотра

Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара

Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
  •  115414 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
  •  116056 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
28 августа 2024, 09:18  •  112701 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Эксклюзив
Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина
28 августа 2024, 07:47  •  106634 просмотра

Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина

Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
27 августа 2024, 13:26  •  116843 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
27 августа 2024, 13:06  •  192879 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
27 августа 2024, 12:49  •  110165 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
27 августа 2024, 12:33  •  96617 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
27 августа 2024, 11:55  •  60202 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Популярные

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  58521 просмотра
Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  111734 просмотра
Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

  •  106039 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  110701 просмотра
ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

  •  118114 просмотра

Публикации

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  132263 просмотра
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  147938 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

28 августа 2024, 08:38  •  149652 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

27 августа 2024, 13:06  •  192879 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  200473 просмотра

Война

Подоляк: первая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км радиуса действия

Подоляк: первая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км радиуса действия

  •  4826 просмотра
"Шахед" снова пересек белорусскую границу, для его сбития впервые применили авиацию

"Шахед" снова пересек белорусскую границу, для его сбития впервые применили авиацию

  •  4930 просмотра
ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

  •  6227 просмотра
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  15214 просмотра
россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

  •  13976 просмотра

политика

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

  •  6227 просмотра
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  15214 просмотра
россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

  •  13976 просмотра
Кулеба на встрече министров ЕС хочет получить от союзников снятие ограничений на дальнобойные удары по целям в рф

Кулеба на встрече министров ЕС хочет получить от союзников снятие ограничений на дальнобойные удары по целям в рф

  •  12616 просмотра
Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель

Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель

  •  13737 просмотра

Война

Подоляк: первая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км радиуса действия

Подоляк: первая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км радиуса действия

  •  4826 просмотра
"Шахед" снова пересек белорусскую границу, для его сбития впервые применили авиацию

"Шахед" снова пересек белорусскую границу, для его сбития впервые применили авиацию

  •  4930 просмотра
ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

  •  6227 просмотра
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  15214 просмотра
россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

  •  13976 просмотра

политика

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

  •  6227 просмотра
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  15214 просмотра
россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

  •  13976 просмотра
Кулеба на встрече министров ЕС хочет получить от союзников снятие ограничений на дальнобойные удары по целям в рф

Кулеба на встрече министров ЕС хочет получить от союзников снятие ограничений на дальнобойные удары по целям в рф

  •  12616 просмотра
Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель

Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель

  •  13737 просмотра

Новости Бизнеса

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

  •  19823 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

  •  52337 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  94154 просмотра

Экономика

НБУ обновил порядок ведения кассовых операций в нацвалюте

НБУ обновил порядок ведения кассовых операций в нацвалюте

  •  2576 просмотра
Укрэнерго: с 7:00 до 22:00 в большинстве регионов будут действовать три очереди отключений одновременно

Укрэнерго: с 7:00 до 22:00 в большинстве регионов будут действовать три очереди отключений одновременно

  •  10121 просмотра
В Харькове перебои со светом из-за вражеских обстрелов

В Харькове перебои со светом из-за вражеских обстрелов

  •  29888 просмотра
Курс валют на 29 августа: гривна продолжает укрепляться

Курс валют на 29 августа: гривна продолжает укрепляться

  •  21819 просмотра
Завод в Пенсильвании увеличил производство снарядов для Украины на 50%

Завод в Пенсильвании увеличил производство снарядов для Украины на 50%

  •  40709 просмотра

Киев

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

  •  34874 просмотра
Синоптики дали прогноз до конца лета: где ожидать жары и дождей

Синоптики дали прогноз до конца лета: где ожидать жары и дождей

  •  15620 просмотра
Главный флаг Украины приспущен ко Дню памяти защитников

Главный флаг Украины приспущен ко Дню памяти защитников

  •  19719 просмотра
В Киеве ПВО сбила около 15 БПЛА за ночь и утро - КГВА

В Киеве ПВО сбила около 15 БПЛА за ночь и утро - КГВА

  •  25653 просмотра
На подступах к Киеву работала ПВО - КГВА

На подступах к Киеву работала ПВО - КГВА

  •  27004 просмотра