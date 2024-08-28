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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба обсудил с главой МИД Польши передачу МиГов для ВСУ и сбитие российских ракет польской ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Польши передачу МиГов для ВСУ и сбитие российских ракет польской ПВО

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 16:34  •  871 просмотра

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Министры иностранных дел Украины и Польши встретились для обсуждения военной помощи и условий для украинских беженцев. Кулеба сообщил о договоренностях относительно МиГ-29 и создания украинской школы в Варшаве.

В среду, 28 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Дипломаты обсудили военную поддержку Киева и условия для украинских беженцев в Польше. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Кулебы в X.

Детали

В частности Кулеба обсудил с главой МИД Польши вопрос передачи Силам обороны Украины истребителей МиГ-29, которые сейчас находятся на вооружении Варшавы. 

Я встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Ольштыне. Мы подробно обсудили широкую повестку дня. В военной сфере мы сосредоточились на вопросе МИГов и договорились о дальнейших шагах, чтобы создать возможность для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве

- рассказал Кулеба. 

Кроме того, они обсудили необходимость создания полноценной украинской школы в Варшаве.

Зеленський: Україні потрібні польські МіГи27 августа 2024, 13:07 • 21806 просмотров

Мы с Радеком договорились продолжить работу над этим вопросом. В этом плане мы также рассчитываем на поддержку мэра Варшавы

- подытожил украинский министр. 

Напомним,

Министр обороны Польши заявил, что страна уже передала Украине все возможное вооружение. Решение о дальнейшей передаче МиГов могут быть приняты только после получения Польшей новых самолетов F-35.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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