Кулеба обсудил с главой МИД Польши передачу МиГов для ВСУ и сбитие российских ракет польской ПВО
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины и Польши встретились для обсуждения военной помощи и условий для украинских беженцев. Кулеба сообщил о договоренностях относительно МиГ-29 и создания украинской школы в Варшаве.
В среду, 28 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Дипломаты обсудили военную поддержку Киева и условия для украинских беженцев в Польше. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Кулебы в X.
Детали
В частности Кулеба обсудил с главой МИД Польши вопрос передачи Силам обороны Украины истребителей МиГ-29, которые сейчас находятся на вооружении Варшавы.
Я встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Ольштыне. Мы подробно обсудили широкую повестку дня. В военной сфере мы сосредоточились на вопросе МИГов и договорились о дальнейших шагах, чтобы создать возможность для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве
Кроме того, они обсудили необходимость создания полноценной украинской школы в Варшаве.
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Мы с Радеком договорились продолжить работу над этим вопросом. В этом плане мы также рассчитываем на поддержку мэра Варшавы
Напомним,
Министр обороны Польши заявил, что страна уже передала Украине все возможное вооружение. Решение о дальнейшей передаче МиГов могут быть приняты только после получения Польшей новых самолетов F-35.