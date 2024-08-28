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Кулеба обговорив з главою МЗС Польщі передачу МіГів для ЗСУ і збиття російських ракет польською ППО

Кулеба обговорив з главою МЗС Польщі передачу МіГів для ЗСУ і збиття російських ракет польською ППО

Київ • УНН

 • 22796 перегляди

Міністри закордонних справ України та Польщі зустрілися для обговорення військової допомоги та умов для українських біженців. Кулеба повідомив про домовленості щодо МіГ-29 та створення української школи у Варшаві.

У середу, 28 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Дипломати обговорили військову підтримку Києва та умови для українських біженців в Польщі. Про це пише УНН з посиланням на заяву Кулеби в X.

Деталі

Зокрема Кулеба обговорив з очільником МЗС Польщі питання передачі Силам оборони України винищувачів МіГ-29, які наразі перебувають на озброєнні Варшави. 

Я зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським в Ольштині. Ми детально обговорили широкий порядок денний. У військовій сфері ми зосередилися на питанні МІГів і домовилися про подальші кроки, щоб створити можливість для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі

- розповів Кулеба. 

Окрім того, вони обговорили необхідність створення повноцінної української школи у Варшаві.

Зеленський: Україні потрібні польські МіГи27.08.24, 16:07 • 22554 перегляди

Ми з Радеком домовилися продовжити роботу над цим питанням. У цьому плані ми також розраховуємо на підтримку мера Варшави

- підсумував український міністр. 

Нагадаємо

Міністр оборони Польщі заявив, що країна вже передала Україні все можливе озброєння. Рішення про подальшу передачу МіГів можуть бути ухвалені лише після отримання Польщею нових літаків F-35.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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