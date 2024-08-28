Кулеба обговорив з главою МЗС Польщі передачу МіГів для ЗСУ і збиття російських ракет польською ППО
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Польщі зустрілися для обговорення військової допомоги та умов для українських біженців. Кулеба повідомив про домовленості щодо МіГ-29 та створення української школи у Варшаві.
У середу, 28 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Дипломати обговорили військову підтримку Києва та умови для українських біженців в Польщі. Про це пише УНН з посиланням на заяву Кулеби в X.
Деталі
Зокрема Кулеба обговорив з очільником МЗС Польщі питання передачі Силам оборони України винищувачів МіГ-29, які наразі перебувають на озброєнні Варшави.
Я зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським в Ольштині. Ми детально обговорили широкий порядок денний. У військовій сфері ми зосередилися на питанні МІГів і домовилися про подальші кроки, щоб створити можливість для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі
Окрім того, вони обговорили необхідність створення повноцінної української школи у Варшаві.
Зеленський: Україні потрібні польські МіГи27.08.24, 16:07 • 22554 перегляди
Ми з Радеком домовилися продовжити роботу над цим питанням. У цьому плані ми також розраховуємо на підтримку мера Варшави
Нагадаємо
Міністр оборони Польщі заявив, що країна вже передала Україні все можливе озброєння. Рішення про подальшу передачу МіГів можуть бути ухвалені лише після отримання Польщею нових літаків F-35.