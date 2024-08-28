Кулеба обговорив з главою МЗС Польщі передачу МіГів для ЗСУ і збиття російських ракет польською ППО

У середу, 28 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Дипломати обговорили військову підтримку Києва та умови для українських біженців в Польщі. Про це пише УНН з посиланням на заяву Кулеби в X.

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Зокрема Кулеба обговорив з очільником МЗС Польщі питання передачі Силам оборони України винищувачів МіГ-29, які наразі перебувають на озброєнні Варшави.

Я зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським в Ольштині. Ми детально обговорили широкий порядок денний. У військовій сфері ми зосередилися на питанні МІГів і домовилися про подальші кроки, щоб створити можливість для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі

Окрім того, вони обговорили необхідність створення повноцінної української школи у Варшаві.

Зеленський: Україні потрібні польські МіГи

Ми з Радеком домовилися продовжити роботу над цим питанням. У цьому плані ми також розраховуємо на підтримку мера Варшави