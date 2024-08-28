Варшава відповіла Зеленському щодо польських МіГів

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Міністр оборони Польщі заявив, що країна вже передала Україні все можливе озброєння. Рішення про подальшу передачу МіГів можуть бути ухвалені лише після отримання Польщею нових літаків F-35.

Голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на заяву Президента України Володимира Зеленського про потребу у польських МіГах, не здивувавшись, що Президент України звертається за додатковою допомогою, адже що це його роль. Польська сторона на сьогодні передала Україні все, що могла, сказав у коментарі PAP віце-прем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише УНН.

Деталі

Віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на запитання PAP про слова Зеленського про потребу у польських МіГах та можливість збиття Польщею російських ракет і безпілотників, зізнався, що "розуміє президента Зеленського". Водночас він зауважив, що щодо пожертвувань Польща надала Україні величезну підтримку.

Зеленський: Україні потрібні польські МіГи27.08.24, 16:07 • 22554 перегляди

"Польський уряд, як наш, так і уряд наших попередників, зробив Україні багатомільярдні пожертви обладнання. Це все, що ми змогли пожертвувати", - наголосив він. "Але безпека польської держави для мене завжди є найвищим імперативом, і всі рішення, які ми ухвалюємо в цьому питанні, ухвалюються через призму безпеки польської держави", – додав він.

"Я знаю, що Україна потребує багатьох видів зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава має зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", - сказала Косіняк-Камиш.

Говорячи про ймовірність збиття Польщею російських ракет і безпілотників над територією західних областей України, очільник Міноборони зазначив, що в країнах НАТО щодо цього питання є великий скептицизм. "І жодна країна одноосібно не ухвалюватиме такі рішення. Я не бачу в НАТО прихильників, щоб це рішення ухвалювалося", - зазначив віце-прем'єр Польщі.

"Я не здивований, що президент Зеленський звернеться до цього, тому що це його роль. Але наша роль полягає в тому, щоб ухвалювати рішення в інтересах польської держави. І це те, що ми сьогодні ухвалюємо", - сказав глава міністерства національної оборони Польщі.

Голову міністерства національної оборони також запитали, чи готова Польща пожертвувати МіГи, якщо надійдуть нові літаки, як зазначив прем’єр-міністр країни Дональд Туск.

Польський міністр заявив, що можливі рішення щодо МіГ-29 можуть бути ухвалені після посилення ВПС Польщі новими літаками – наприклад, винищувачами F-35, замовленими у США, перший з яких має бути переданий польській армії в середу. Однак перші літаки F-35 не очікуються до 2026 року, більш ранні плани включають, серед іншого: навчання польських пілотів цих машин США, вказує видання.

Косіняк-Каміш зазначив, що лише після отримання нових літаків можна буде утилізувати старі літаки, такі як МіГи-29, які зараз все ще експлуатуються, серед іншого, для місій з охорони повітряного простору Польщі. "Потім будемо ухвалювати рішення", - додав він.

"Сьогодні ми пожертвували все, що могли пожертвувати Україні", - наголосив він.

Доповнення

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у липні заявив, що польські МіГ-29 можуть бути передані Україні, якщо союзники по НАТО захочуть замінити їх іншими літаками. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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