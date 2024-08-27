Зеленський: Україні потрібні польські МіГи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що трохи зменшилася увага польської сторони до української обороноздатності, але Україна хоче отримати польські літаки МіГ, адже в них гарна авіоніка і Україна не буде витрачати час на тренування пілотів. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

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"Сьогодні трішки зменшилася увага польської сторони до нашої обороноздатності. Напевно, Польща дала все, що могла, і, напевно, є деякі речі, які сьогодні залишаються в Польщі… Я піднімаю одне питання. Є конкретне питання: нам потрібні дуже ваші МіГи, ваші літаки, бо в них гарна авіоніка і ми не будемо витрачати час на тренування пілотів. Ми знаємо про ці літаки, ми знаємо кількість літаків, і я піднімав це питання з Анджеєм Дудою і Дональдом Туском і ми на всіх рівнях це підіймали. Поки що немає позитивного рішення, на жаль", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що Україна застосувала F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки рф.