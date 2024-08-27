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Зеленський: Україні потрібні польські МіГи

Зеленський: Україні потрібні польські МіГи

Київ • УНН

 • 22554 перегляди

Президент Зеленський заявив про потребу в польських літаках МіГ для України через їхню гарну авіоніку. Він обговорював це питання з польським керівництвом, але поки що позитивного рішення немає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що трохи зменшилася увага польської сторони до української обороноздатності, але Україна хоче отримати польські літаки МіГ, адже в них гарна авіоніка і Україна не буде витрачати час на тренування пілотів. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Сьогодні трішки зменшилася увага польської сторони до нашої обороноздатності. Напевно, Польща дала все, що могла, і, напевно, є деякі речі, які сьогодні залишаються в Польщі… Я піднімаю одне питання. Є конкретне питання: нам потрібні дуже ваші МіГи, ваші літаки, бо в них гарна авіоніка і ми не будемо витрачати час на тренування пілотів. Ми знаємо про ці літаки, ми знаємо кількість літаків, і я піднімав це питання з Анджеєм Дудою і Дональдом Туском і ми на всіх рівнях це підіймали. Поки що немає позитивного рішення, на жаль", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що Україна застосувала F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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