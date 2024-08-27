Зеленский: Украине нужны польские МиГи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немного уменьшилось внимание польской стороны к украинской обороноспособности, но Украина хочет получить польские самолеты МиГ, ведь у них хорошая авионика и Украина не будет тратить время на тренировки пилотов. Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

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"Сегодня немного уменьшилось внимание польской стороны к нашей обороноспособности. Наверное, Польша дала все, что могла, и, наверное, есть некоторые вещи, которые сегодня остаются в Польше... Я поднимаю один вопрос. Есть конкретный вопрос: нам нужны очень ваши МиГи, ваши самолеты, потому что у них хорошая авионика и мы не будем тратить время на тренировку пилотов. Мы знаем об этих самолетах, мы знаем количество самолетов, и я поднимал этот вопрос с Анджеем Дудой и Дональдом Туском и мы на всех уровнях это поднимали. Пока нет положительного решения, к сожалению", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что Украина применила F-16 для сбивания ракет во время последней массированной атаки рф.