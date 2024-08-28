Варшава ответила Зеленскому относительно польских МиГов

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленского о потребности в польских МиГах, не удивившись, что Президент Украины обращается за дополнительной помощью, ведь это его роль. Польская сторона на сегодня передала Украине все, что могла, сказал Косиняк-Камыш, вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши, в комментарии PAP, пишет УНН.

Детали

Вице-премьер-министр, глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на вопрос PAP о словах Зеленского о потребности в польских МиГах и возможности сбивания Польшей российских ракет и беспилотников, признался, что "понимает президента Зеленского". В то же время он отметил, что в отношении пожертвований Польша оказала Украине огромную поддержку.

Зеленський: Україні потрібні польські МіГи

"Польское правительство, как наше, так и правительство наших предшественников, сделало Украине многомиллиардные пожертвования оборудования. Это все, что мы смогли пожертвовать", - подчеркнул он. "Но безопасность польского государства для меня всегда является высшим императивом, и все решения, которые мы принимаем в этом вопросе, принимаются через призму безопасности польского государства", - добавил он.

"Я знаю, что Украина нуждается во многих видах оружия, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны", - сказал Косиняк-Камыш.

Говоря о вероятности сбития Польшей российских ракет и беспилотников над территорией западных областей Украины, глава Минобороны отметил, что в странах НАТО по этому вопросу есть большой скептицизм. "И ни одна страна единолично не будет принимать такие решения. Я не вижу в НАТО сторонников, чтобы это решение принималось", - отметил вице-премьер Польши.

"Я не удивлен, что президент Зеленский обратится к этому, потому что это его роль. Но наша роль заключается в том, чтобы принимать решения в интересах польского государства. И это то, что мы сегодня принимаем", - сказал глава министерства национальной обороны Польши.

Главу министерства национальной обороны также спросили, готова ли Польша пожертвовать МиГи, если поступят новые самолеты, как отметил премьер-министр страны Дональд Туск.

Польский министр заявил, что возможные решения по МиГ-29 могут быть приняты после усиления ВВС Польши новыми самолетами - например, истребителями F-35, заказанными у США, первый из которых должен быть передан польской армии в среду. Однако первые самолеты F-35 не ожидаются до 2026 года, более ранние планы включают, среди прочего: обучение польских пилотов этим машинам США, указывает издание.

Косиняк-Камиш отметил, что только после получения новых самолетов можно будет утилизировать старые самолеты, такие как МиГи-29, которые сейчас все еще эксплуатируются, среди прочего, для миссий по охране воздушного пространства Польши. "Потом будем принимать решение", - добавил он.

"Сегодня мы пожертвовали все, что могли пожертвовать Украине", - подчеркнул он.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск в июле заявил, что польские МиГ-29 могут быть переданы Украине, если союзники по НАТО захотят заменить их другими самолетами.