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Збиття ракет чи дронів рф не призведе до участі партнерів у війні – Кулеба

Збиття ракет чи дронів рф не призведе до участі партнерів у війні – Кулеба

Київ • УНН

 • 31467 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів збивати російські ракети та дрони над Україною. Він наголосив, що це не призведе до участі партнерів у війні та попросив підтримки у цьому питанні.

Україна прагне, щоб Польща збивала російські ракети чи дрони, які летять в бік їхньої країни, і потребує підтримки партнерів щодо цього. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та додав, що аргумент про те, що це призведе до участі партнерів у війні, недійсний. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.

Кулеба сказав, що проситиме міністрів дозволити використання можливостей протиповітряної оборони в країнах ЄС, зокрема Польщі, для захисту частини повітряного простору України.

Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створювати захисні механізми, вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери, щоб підтримати їх у цьому. Аргумент про те, що це призведе до участі деяких із них у війні, недійсний. Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету чи безпілотник, який летить у вашому напрямку і може фактично завдати шкоди вашій власній території

- зазначив Кулеба в інтерв’ю Politico.

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Кулеба також хоче, щоб сусідні країни вивели підтримку України на новий рівень.

"Мова йде про літаки (не тільки), які літають у польському повітряному просторі, але здатні перехоплювати російські ракети в українському повітряному просторі", – сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що про це Зеленський обговорював із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на липневому саміті Альянсу.

З того часу ми працюємо над цим через військові та дипломатичні канали, але настав час прийняти рішення. Ви нещодавно бачили, наскільки поганими були російські ракетні атаки та атаки безпілотників

- сказав Кулеба.

Він також хоче стимулювати прямі закупівлі зброї в українських виробників.

"Після двох з половиною років війни ми збільшили виробництво та наростили потужності. І найбільш економічно вигідний спосіб забезпечити Україну летальною та нелетальною зброєю – купувати у власних виробників", - заявив Кулеба.

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Кулеба відмовився надати більше деталей щодо заяви Зеленського цього тижня про те, що Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, але він наголосив, що швидко зростаюча оборонно-промислова база України не повинна бути приводом для союзників, щоб зняти ногу з педалі газу.

"Звичайно, кожна нова зброя, яку ми розробляємо самостійно, змушує нас почуватися впевненіше. Але успіхи України в розробці та застосуванні найсучаснішої зброї не повинні служити виправданням для країн-партнерів не постачати аналогічну зброю в Україну. Масштаби цієї війни та жертви, які ми приносимо, довели, що ми можемо досягти успіху, лише коли діятимемо разом", - наголосив Кулеба.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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