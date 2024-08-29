Кулеба прибув до Брюсселя на зустріч голів МЗС ЄС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Брюсселя для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Ключові теми обговорення включатимуть посилення військової підтримки України та просування її вступу до ЄС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Брюсселя, де сьогодні візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, про що свідчить трансляція преспідходу перед засіданням, пише УНН.
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Як повідомляли раніше у МЗС, ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру.
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