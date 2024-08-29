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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба прибыл в Брюссель на встречу глав МИД ЕС

Кулеба прибыл в Брюссель на встречу глав МИД ЕС

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 07:05  •  12882 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель для участия в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Ключевые темы обсуждения будут включать усиление военной поддержки Украины и продвижение ее вступления в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель, где сегодня примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, о чем свидетельствует трансляция пресс-подхода перед заседанием, пишет УНН.

Детали

Как сообщали ранее в МИД, ключевыми темами обсуждения станут усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов, укрепление возможностей ПВО, продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение широкой глобальной поддержки Формулы мира на пути ко второму Саммиту мира.

Кулеба обговорив з главою МЗС Польщі передачу МіГів для ЗСУ і збиття російських ракет польською ППО28 августа 2024, 16:34 • 21269 просмотров

Юлия Шрамко

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