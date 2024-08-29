Міністри ЄС обговорять надання Україні ППО та зняття обмежень на використання зброї - Боррель

На засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС сьогодні обговорять надання Україні ППО та питання зняття обмежень на використання зброї проти російських військових цілей відповідно до міжнародного права, заявив по прибуттю на засідання у четвер голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.

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"Системи протиповітряної оборони були критичними до літа, сьогодні вони ще більш критичні. Це буде перший пункт дуже напруженого засідання Ради ЄС із закордонних справ. А також я впевнений, що ви поясните нам, чому ми повинні зняти обмеження на використання зброї проти російських військових цілей відповідно до міжнародного права", - сказав Боррель

Він нагадав, що протягом літа робив заяви на підтримку цього рішення. "Зброя, яку ми надаємо Україні, має бути повністю використана, а обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, де їх бомбить росія. В іншому випадку зброя марна. Про це просить Україна. І сьогодні присутність міністра Кулеби з нами буде важливим моментом для того, щоб всі зрозуміли чому", - сказав голова дипломатії ЄС.

Збиття ракет чи дронів рф не призведе до участі партнерів у війні – Кулеба