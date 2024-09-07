Сбитые «шахеды» могли быть направлены на правительственный квартал - КГВА
Киев • УНН
Представитель КГВА сообщил, что сбитые 7 сентября БПЛА могли иметь целью правительственный квартал в Киеве. Обломки одного из дронов найдены вблизи Верховной Рады, но повреждений не обнаружено.
Сбитые БПЛА во время ночной атаки на Киев 7 сентября, вероятно имели целью Правительственный квартал. Об этом рассказал представитель КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона, передает УНН.
Ситуация произошла без повреждений... Была ли целью сбитого «шахеда» - не известно, ведь все БПЛА были сбиты, но это не исключено, ведь там Правительственный квартал и Кабмин. Скорее всего именно на туда были нацелены эти БПЛА
По его словам, россияне не раз рассказывали, что они будут пытаться попасть в центры принятия решений.
Напомним
После ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника найдены вблизи здания Верховной Рады Украины. Повреждений не обнаружено, сообщили в парламенте.