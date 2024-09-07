Збиті “шахеди” могли бути спрямовані на урядовий квартал — КМВА
Київ • УНН
Речник КМВА повідомив, що збиті 7 вересня БПЛА могли мати за ціль урядовий квартал у Києві. Уламки одного з дронів знайдено поблизу Верховної Ради, але пошкоджень не виявлено.
Збиті БПЛА під час нічної атаки на Київ 7 вересня, ймовірно мали за ціль Урядовий квартал. Про це розповів речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ситуація відбулась без пошкоджень… Чи була ціллю збитого "шахеда" — не відомо, адже всі БПЛА були збиті, але це не виключено, адже там Урядовий квартал та Кабмін. Скоріше за все саме на туди були націлені ці БПЛА
За його словами, росіяни не раз розповідали, що вони будуть намагатись поцілити у центри прийняття рішень.
Нагадаємо
Після нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника знайдено поблизу будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено, повідомили у парламенті.