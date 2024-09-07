Збиті “шахеди” могли бути спрямовані на урядовий квартал — КМВА 

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Київ • УНН

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Речник КМВА повідомив, що збиті 7 вересня БПЛА могли мати за ціль урядовий квартал у Києві. Уламки одного з дронів знайдено поблизу Верховної Ради, але пошкоджень не виявлено.

Збиті БПЛА під час нічної атаки на Київ 7 вересня, ймовірно мали за ціль Урядовий квартал. Про це розповів речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація відбулась без пошкоджень… Чи була ціллю збитого "шахеда" — не відомо, адже всі БПЛА були збиті, але це не виключено, адже там Урядовий квартал та Кабмін. Скоріше за все саме на туди були націлені ці БПЛА

- каже Шаманов.  

За його словами, росіяни не раз розповідали, що вони будуть намагатись поцілити у центри прийняття рішень.

Нагадаємо 

Після нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника знайдено поблизу будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено, повідомили у парламенті.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітикаКиїв

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