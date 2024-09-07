Біля Верховної Ради після нічної атаки рф виявили уламки збитого дрона
Київ • УНН
Після нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника знайдено поблизу будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено, повідомили у парламенті.
Після нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника знайдено поблизу будівлі Верховної Ради, пошкоджень не виявлено, повідомили у Верховній Раді у суботу в Telegram, оприлюднивши фото, пише УНН.
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"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено", - повідомили у Верховній Раді у Telegram, оприлюднивши фото.
Над Україною вночі збили 58 з 67 "шахедів", 6 полетіли у напрямку рф, білорусі та окупованих територій, 3 втрачено07.09.24, 09:19 • 22788 переглядiв
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Як повідомляли у ПС ЗСУ, ППО працювала вночі у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.
На Київщині, як повідомлялося, були збиті ворожі цілі, пошкоджено три будинки. На Черкащині, за даними голови ОВА Ігоря Табурця, вночі знищили 5 дронів, горіла лісова підстилка. На Миколаївщині, за словами голови ОВА Віталія Кіма, знищили 12 "шахедів".