Возле Верховной Рады после ночной атаки рф обнаружили обломки сбитого дрона
Киев • УНН
После ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника найдены вблизи здания Верховной Рады Украины. Повреждений не обнаружено, сообщили в парламенте.
После ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника найдены вблизи здания Верховной Рады, повреждений не обнаружено, сообщили в Верховной Раде в субботу в Telegram, обнародовав фото, пишет УНН.
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"После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины. Повреждений не обнаружено", - сообщили в Верховной Раде в Telegram, обнародовав фото.
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