Російські шахеди знову проникли в повітряний простір Білорусі
Київ • УНН
Кілька російських безпілотників увійшли в Білорусь з Чернігівської області. Дрони рухалися через Лоїв у напрямку Василевичів, ще кілька можуть послідувати тим же курсом.
Кілька російських шахедів знову зайшли в Білорусь
У ніч проти суботи, 7 вересня, на територію Білорусі зайшли кілька російських шахедів. Про це пише Беларускі Гаюн, передає УНН.
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Зазначається, що дрони заходили поступово з Чернігівської обл. у Гомельську обл. через Лоїв і продовжили рух на північний захід курсом на Василевичі. Кілька дронів рухаються тим самим курсом і можуть також зайти в Білорусь.
У білорусі вперше застосували авіацію для збиття "шахеда" - "Гаюн"29.08.24, 12:00 • 26563 перегляди