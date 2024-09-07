Российские шахеды снова проникли в воздушное пространство Беларуси

Несколько российских шахедов снова зашли в Беларусь

В ночь на субботу, 7 сентября, на территорию Беларуси зашли несколько российских шахедов. Об этом пишет Беларускі Гаюн, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дроны заходили постепенно из Черниговской обл. в Гомельскую обл. через Лоев и продолжили движение на северо-запад курсом на Василевичи. Несколько дронов движутся тем же курсом и могут также зайти в Беларусь.

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