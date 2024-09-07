Российские шахеды снова проникли в воздушное пространство Беларуси
Киев • УНН
Несколько российских беспилотников вошли в Беларусь из Черниговской области. Дроны двигались через Лоев в направлении Василевичей, еще несколько могут последовать тем же курсом.
Несколько российских шахедов снова зашли в Беларусь
В ночь на субботу, 7 сентября, на территорию Беларуси зашли несколько российских шахедов. Об этом пишет Беларускі Гаюн, передает УНН.
Детали
Отмечается, что дроны заходили постепенно из Черниговской обл. в Гомельскую обл. через Лоев и продолжили движение на северо-запад курсом на Василевичи. Несколько дронов движутся тем же курсом и могут также зайти в Беларусь.
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