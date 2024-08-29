"Шахед" снова пересек белорусскую границу, для его сбития впервые применили авиацию
Киев • УНН
Во время атаки России по Украине "Шахед" залетел на территорию Беларуси. Истребитель ВВС РБ впервые попытался уничтожить российский дрон-камикадзе, преследуя его около 20 минут.
Во время российской атаки по Украине один из "шахедов" залетел на территорию беларуси, для перехвата впервые использовали авиацию.
Пишет УНН со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
В беларуси военные впервые применили авиацию для сбития российского "шахеда".
Во время очередной атаки россии по территории Украины, один из "шахедов" вновь залетел на территорию РБ. "Шахед" оказался в Ельском районе, в 03:30.
Истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2-х взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе.
Вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе – российский дрон-камикадзе типа "Шахед", пишет "Беларускі Гаюн".
Черкасская область ночью подверглась атаке рф, уничтожено 8 «шахедов», есть попадания29 августа 2024, 07:28 • 15601 просмотр