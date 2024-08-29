"Шахед" снова пересек белорусскую границу, для его сбития впервые применили авиацию

Во время российской атаки по Украине один из "шахедов" залетел на территорию беларуси, для перехвата впервые использовали авиацию.

Пишет УНН со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

В беларуси военные впервые применили авиацию для сбития российского "шахеда".

Во время очередной атаки россии по территории Украины, один из "шахедов" вновь залетел на территорию РБ. "Шахед" оказался в Ельском районе, в 03:30.

Истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2-х взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе.

Вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе – российский дрон-камикадзе типа "Шахед", пишет "Беларускі Гаюн".

Черкасская область ночью подверглась атаке рф, уничтожено 8 «шахедов», есть попадания