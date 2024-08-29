Черкасская область ночью подверглась атаке рф, уничтожено 8 «шахедов», есть попадания

Черкасская область подверглась вражеской атаке дронами, ПВО уничтожила 8 «шахедов», но было несколько попаданий, в частности по частному предприятию в Черкассах, жертв нет, пожар ликвидирован, сообщил в четверг председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, пишет УНН.

Наша Черкасская область сегодня подверглась очередной вражеской атаке. К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря этим нашим защитникам! Силами ПВО в целом уничтожено восемь «шахедов» в пределах области. Без последствий. В то же время, по уточненной информации, имеем и несколько попаданий. В одном из случаев по территории частного предприятия в областном центре. На данный момент пожар там уже ликвидирован