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Черкащина вночі зазнала атаки рф, знищено 8 "шахедів", є влучання

Київ • УНН

 • 20728 перегляди

Черкаська область зазнала ворожої атаки. ППО знищила 8 "шахедів", але було кілька влучань, зокрема по приватному підприємству в обласному центрі. Жертв немає, пожежу ліквідовано.

Черкаська область зазнала ворожої атаки дронами, ППО знищила 8 "шахедів", але було кілька влучань, зокрема по приватному підприємству в Черкасах, жертв немає, пожежу ліквідовано, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Наша Черкащина сьогодні зазнала чергової ворожої атаки. На щастя, минулось без потерпілих. Завдячуємо цим нашим оборонцям! Силами ППО загалом знищено вісім "шахедів" у межах області. Без наслідків. Водночас, за уточненою інформацією, маємо і кілька влучань. В одному з випадків по території приватного підприємства в обласному центрі. Натепер пожежа там уже ліквідована

- написав Табурець у Telegram.

На Черкащині працювала ППО - ОВА29.08.24, 08:55 • 23069 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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