У білорусі вперше застосували авіацію для збиття "шахеда" - "Гаюн"
Київ • УНН
Під час атаки Росії по Україні "Шахед" залетів на територію Білорусі. Винищувач впс рб вперше спробував знищити російський дрон-камікадзе, переслідуючи його близько 20 хвилин.
Під час російської атаки по Україні один із "шахедів" залетів на територію білорусі, для перехоплення вперше використовували авіацію.
Пише УНН з посиланням на "Беларускі Гаюн".
У Білорусі військові вперше застосували авіацію для збиття російського "шахеда".
Під час чергової атаки росії по території України, один із "шахедів" знову залетів на територію РБ. "Шахед" опинився в Єльському районі, о 03:30.
Винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі.
Ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ зробив спробу знищити реальну військову ціль у небі - російський дрон-камікадзе типу "Шахед", пише "Беларускі Гаюн".
Черкащина вночі зазнала атаки рф, знищено 8 "шахедів", є влучання29.08.2024, 10:28 • 20728 переглядiв