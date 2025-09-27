росія атакувала Польщу 92 дронами, але більшість збила українська сторона - Зеленський

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 вересня, 14:33 • 47400 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 93416 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 38729 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 37830 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 35893 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26166 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 50621 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 52422 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49987 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30476 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.3м/с
42%
758мм
Популярнi новини
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересняPhoto27 вересня, 05:02 • 15003 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 19927 перегляди
У російській чувашії заявили про атаку дронів на нафтоперекачувальну станцію 27 вересня, 06:40 • 4594 перегляди
На Вінниччині після атаки рф загасили пожежу і відновили рух поїздів: показали наслідкиPhoto27 вересня, 06:48 • 3228 перегляди
Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення росії та білорусі27 вересня, 08:28 • 11062 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 19927 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 93421 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 40823 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 50621 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 52422 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Башар аль-Асад
Едгарс Рінкевичс
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT13:37 • 1532 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 47404 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 34399 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 39660 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 41927 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
The Times
The Guardian

росія атакувала Польщу 92 дронами, але більшість збила українська сторона - Зеленський

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 92 дрони летіли в напрямку Польщі, з них 19 долетіли. Українські військові збили більшість, а польська сторона знищила чотири дрони.

росія атакувала Польщу 92 дронами, але більшість збила українська сторона - Зеленський

У напрямку Польщі летіли 92 дрони, але долетіло 19. Решта були збиті українськими військовими, повідомив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.

У Польщу летіли 92 дрони. Ми майже все збили. 19 долетіли до них. Ми збили їх на території України. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачили напрямки 

- повідомив Зеленський.

Глава держави також додав, що польською стороною було збито чотири дрони.

Чотири збили поляки. Я не порівнюю наші сили. Ми у війні, вони не у війні. Поляки підтримали Україну і ми готові навчити поляків тому, що вміємо 

- додав Зеленський.

Доповнення

НАТО має збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушують повітряний простір, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке дав в середу ввечері в Нью-Йорку перед тим, як вирушив з Генеральної Асамблеї ООН до Києва.

Дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини попередили кремль, що НАТО готове відповідати на подальші порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки.

Антоніна Туманова

Політика
Державний кордон України
Генеральна Асамблея ООН
НАТО
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща