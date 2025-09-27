росія атакувала Польщу 92 дронами, але більшість збила українська сторона - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 92 дрони летіли в напрямку Польщі, з них 19 долетіли. Українські військові збили більшість, а польська сторона знищила чотири дрони.
У напрямку Польщі летіли 92 дрони, але долетіло 19. Решта були збиті українськими військовими, повідомив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.
У Польщу летіли 92 дрони. Ми майже все збили. 19 долетіли до них. Ми збили їх на території України. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачили напрямки
Глава держави також додав, що польською стороною було збито чотири дрони.
Чотири збили поляки. Я не порівнюю наші сили. Ми у війні, вони не у війні. Поляки підтримали Україну і ми готові навчити поляків тому, що вміємо
Доповнення
НАТО має збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушують повітряний простір, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке дав в середу ввечері в Нью-Йорку перед тим, як вирушив з Генеральної Асамблеї ООН до Києва.
Дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини попередили кремль, що НАТО готове відповідати на подальші порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки.