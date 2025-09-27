росія атакувала Польщу 92 дронами, але більшість збила українська сторона - Зеленський

У напрямку Польщі летіли 92 дрони, але долетіло 19. Решта були збиті українськими військовими, повідомив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.

У Польщу летіли 92 дрони. Ми майже все збили. 19 долетіли до них. Ми збили їх на території України. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачили напрямки