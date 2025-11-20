В Бразилии произошел пожар на месте проведения климатического саммита COP30
Киев • УНН
В Белене, Бразилия, на климатическом саммите ООН COP30 вспыхнул пожар, что привело к эвакуации делегатов. Бразильские организаторы заявили, что пожар под контролем, жертв нет.
В четверг в Белене, Бразилия, в переполненном зале климатического саммита ООН вспыхнул пожар, что привело к панической эвакуации тысяч делегатов в последние дни переговоров, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Бразильские организаторы конференции, известной как COP30, опубликовали заявление, в котором говорится, что пожар "под контролем и не привел к жертвам", а пожарные и сотрудники службы безопасности продолжают "контролировать ситуацию".
Пожар вспыхнул около 14:05 по местному времени рядом с павильонами стран на обширной площадке COP30, где десятки стран проводят презентации, напоминающие выставки, и иногда раздают делегатам бесплатный кофе.
По мере того, как поднимался дым, пожарные пробирались сквозь ряд палаток, образующих место проведения саммита в бывшем аэропорту на краю Амазонки.
Отдельная зона "зеленой зоны", открытая для публики в четверг и заполненная местными жителями, также была эвакуирована. В течение 45 минут людей начали впускать обратно.
Делегаты ждали снаружи под характерным для Белена послеполуденным дождем, некоторые заходили в кафе и прятались под деревьями, чтобы не промокнуть.
Неделю назад исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил предупредил бразильских чиновников о ситуации на месте проведения мероприятия, что привело к некоторым заметным изменениям, включая усиление мер безопасности и увеличение количества бутилированной воды.
Пожар произошел на завершающем этапе переговоров на высоком уровне, где страны обсуждали, как устранить надвигающийся разрыв между планами стран по борьбе с изменением климата и необходимыми мерами для сдерживания повышения глобальной температуры до 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Двухнедельный саммит должен завершиться в пятницу, хотя переговоры часто затягиваются.