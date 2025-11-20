У Бразилії сталася пожежа на місці проведення кліматичного саміту COP30

$42.090.00
48.740.05
ukenru
17:57 • 8630 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
16:14 • 27224 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56 • 25338 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 37696 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 49534 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 55348 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 26029 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
20 листопада, 12:24 • 56527 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
20 листопада, 12:24 • 40925 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53946 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
100%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ГУР оприлюднило дані російських вчителів, які "перевиховують" українських дітей на окупованих територіях20 листопада, 09:45 • 7324 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ20 листопада, 11:00 • 54328 перегляди
Україна вперше застосувала британські зенітні установки Terrahawk Paladin: відео і деталіVideo13:30 • 10770 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 16940 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 23653 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 23797 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 37682 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації13:38 • 49522 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 55343 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 56519 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 17037 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 38737 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 61400 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 58261 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 58996 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
The Guardian
БМ-21 «Град»

У Бразилії сталася пожежа на місці проведення кліматичного саміту COP30

Київ • УНН

 • 362 перегляди

У Белені, Бразилія, на кліматичному саміті ООН COP30 спалахнула пожежа, що призвело до евакуації делегатів. Бразильські організатори заявили, що пожежа під контролем, жертв немає.

У Бразилії сталася пожежа на місці проведення кліматичного саміту COP30

У четвер у Белені, Бразилія, у переповненій залі кліматичного саміту ООН спалахнула пожежа, спричинивши панічну евакуацію тисяч делегатів в останні дні переговорів, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Бразильські організатори конференції, відомої як COP30, опублікували заяву, в якій йдеться про те, що пожежа "під контролем і не призвела до жертв", а пожежники та співробітники служби безпеки продовжують "контролювати ситуацію". 

Пожежа спалахнула близько 14:05 за місцевим часом поряд із павільйонами країн на обширному майданчику COP30, де десятки країн проводять презентації, що нагадують виставки, і іноді роздають делегатам безкоштовну каву.

У міру того, як піднімався дим, пожежники пробиралися крізь низку наметів, що утворюють місце проведення саміту у колишньому аеропорту на краю Амазонки. 

Окрема зона "зеленої зони", відкрита для публіки у четвер та заповнена місцевими жителями, також була евакуйована. Протягом 45 хвилин людей почали впускати назад.

Пристрасті за COP31: Туреччина прийматиме кліматичний саміт, Австралія очолить урядові переговори20.11.25, 16:35 • 1896 переглядiв

Делегати чекали зовні під характерним для Белена після полуденним дощем, дехто заходив у кафе і ховався під деревами, щоб не промокнути.

Тиждень тому виконавчий секретар ООН зі зміни клімату Саймон Стіл попередив бразильських чиновників про ситуацію на місці проведення заходу, що призвело до деяких помітних змін, включаючи посилення заходів безпеки та збільшення кількості бутильованої води.

Пожежа сталася на завершальному етапі переговорів на високому рівні, де країни обговорювали, як усунути розрив, що насувається, між планами країн по боротьбі зі зміною клімату і необхідними заходами для стримування підвищення глобальної температури до 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем. Двотижневий саміт має завершитись у п'ятницю, хоча переговори часто затягуються.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Енергетика
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Бразилія