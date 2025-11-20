У Бразилії сталася пожежа на місці проведення кліматичного саміту COP30
У Белені, Бразилія, на кліматичному саміті ООН COP30 спалахнула пожежа, що призвело до евакуації делегатів. Бразильські організатори заявили, що пожежа під контролем, жертв немає.
У четвер у Белені, Бразилія, у переповненій залі кліматичного саміту ООН спалахнула пожежа, спричинивши панічну евакуацію тисяч делегатів в останні дні переговорів, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Бразильські організатори конференції, відомої як COP30, опублікували заяву, в якій йдеться про те, що пожежа "під контролем і не призвела до жертв", а пожежники та співробітники служби безпеки продовжують "контролювати ситуацію".
Пожежа спалахнула близько 14:05 за місцевим часом поряд із павільйонами країн на обширному майданчику COP30, де десятки країн проводять презентації, що нагадують виставки, і іноді роздають делегатам безкоштовну каву.
У міру того, як піднімався дим, пожежники пробиралися крізь низку наметів, що утворюють місце проведення саміту у колишньому аеропорту на краю Амазонки.
Окрема зона "зеленої зони", відкрита для публіки у четвер та заповнена місцевими жителями, також була евакуйована. Протягом 45 хвилин людей почали впускати назад.
Делегати чекали зовні під характерним для Белена після полуденним дощем, дехто заходив у кафе і ховався під деревами, щоб не промокнути.
Тиждень тому виконавчий секретар ООН зі зміни клімату Саймон Стіл попередив бразильських чиновників про ситуацію на місці проведення заходу, що призвело до деяких помітних змін, включаючи посилення заходів безпеки та збільшення кількості бутильованої води.
Пожежа сталася на завершальному етапі переговорів на високому рівні, де країни обговорювали, як усунути розрив, що насувається, між планами країн по боротьбі зі зміною клімату і необхідними заходами для стримування підвищення глобальної температури до 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем. Двотижневий саміт має завершитись у п'ятницю, хоча переговори часто затягуються.